¿Zidane a la selección francesa? "Puede ser objetivo algún día"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, respondió a las palabras de Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y candidato a la reelección, que le señaló como eventual sucesor de Didier Deschamps como seleccionador francés, un cargo que -dijo- "puede ser objetivo algún día".

"De momento estoy aquí, disfrutando de lo que estoy haciendo y en un futuro se verá, no se sabe nunca. Mi mente está en el día a día en el Real Madrid", dijo Zidane en castellano cuando fue preguntado por las palabras de Le Graet.+ quien aseguró que "Si Didier (Deschamps) lo deja y estoy todavía aquí, la primera persona a la que vería sería a Zidane"

Sin embargo, en la pregunta en francés con la que se cerró su comparecencia, sí dejó ver sus ganas de ser seleccionador. "La selección francesa puede ser un objetivo algún día. Lo dije hace diez años cuando empecé a entrenar que puede ser una posibilidad, pero hoy en día pero mi presente y mi deber es el Real Madrid. Mi cabeza está únicamente en lo que estoy haciendo aquí", afirmó.

💬 Zidane: ''Queremos seguir con lo que estamos haciendo. Tenemos buena energía y mañana es una buena oportunidad para reivindicarnos.''#RealMadridValencia | #RMCity pic.twitter.com/uvL5MxUV4I — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 13, 2021

Zidane no piensa que tenga la potestad para decidir su futuro en el club, si continua o no en el banquillo madridista la próxima temporada y si da el paso a ser seleccionador. "No es así", manifestó. "Al final son las oportunidades que tienes. Lo que va a pasar en el futuro no se sabe, lo veremos en el futuro".

Zidane recupera a Carvajal y Lucas Vázquez

El último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse al Valencia en LaLiga Santander, confirmó la recuperación total de Dani Carvajal y Lucas Vázquez de sus lesiones, completando con normalidad su tercera sesión con el grupo y listos para reaparecer. Carvajal, ausente desde el 2 de enero, y a Lucas Vázquez, que tuvo que parar por problemas en el psoas tras jugar el 23 de enero su último partido, y alivia la situación de la enfermería madridista donde permanecen siete integrantes de la primera plantilla.

Sobre las numerosas lesiones que está teniendo el Real Madrid, Zidane aseguró que "no es mala suerte. Estoy preocupado por el tema de las lesiones. No nos gusta no tener a los jugadores; lo que vamos a hacer es intentar recuperarlos. Poco a poco esperamos recuperar a los demás, que nos hacen falta. Quiero siempre a mis jugadores conmigo, entrenando"

El belga Eden Hazard intercaló el trabajo de campo con el gimnasio y Zidane confirmó que avanza con rapidez por buen camino y la próxima semana se reincorporará a la dinámica de grupo. El uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo también avanzan en sus recuperaciones y el sábado se dejaron ver en el césped con trabajo específico de sus planes de recuperación.

Mientras, Álvaro Odriozola más los brasileños Marcelo y Militao se quedaron en el interior de las instalaciones y Sergio Ramos inicia la recuperación de la operación de rodilla a la que fue sometido hace una semana.