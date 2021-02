Bordalás estalla tras ser otra vez expulsado: "alrededor mío hay una falta de respeto tremenda"

José Bordalás, entrenador del Getafe, fue expulsado en el último encuentro de LaLiga ante la Real Sociedad. Es su segunda expulsión en ocho días porque también vio la tarjeta roja ante el Sevilla en un rifirrafe con Julen Lopetegui. El técnico calificó de "sinsentido" su expulsión última expulsión y añadió que "hay una falta de respeto tremenda" hacia él.

"Ha sido un sinsentido. Es una acción que se ve en cada partido. Un balón que se le había ido claramente a un jugador de la Real de fuera de banda, lo golpea y yo he ido a pararlo para sacar rápido, única y exclusivamente. Lo que hace cualquiera. El jugador siguió despejando y no sé lo que me dijo", declaró Bordalás a los micrófonos de Movistar.

El técnico del Getafe aseguró que en esa misma jugada, después, llegó Carlos Fernández y le "levantó el dedo". "Creo que lo que hay alrededor mío es una falta de respeto tremenda y lo que pido es respeto por parte de todos, jugadores, árbitros... Es un sinsentido", afirmó.

En cuanto a la expulsión, el colegiado González Fuertes recogió en el acta lo siguiente: "En el minuto 90, el técnico Bordalás Jiménez, José fue expulsado por el siguiente motivo: Abandonar el área técnica, entrando en el terreno de juego, para encararse a un jugador del equipo adversario".

El Getafe está pasando un horrible momento de forma. Son cinco partidos consecutivos sin ganar pero ya no suma empates, como hacía en otras temporadas. Ahora son derrotas. Es un punto de los últimos 15 posibles y con un balance ofensivo paupérrimo. Un gol en los últimos cinco partidos y, atención a este dato, tres partidos seguidos sin disparar a puerta. La última vez que tiró entre los tres palos fue ante el Alavés y en dicho partido, solo tiró una vez.