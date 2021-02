'Le Parisien' dice que el PSG no venderá a Mbappé por menos de 200 millones

No han pasado ni 24 horas desde que Kylian Mbappé fulminó al Barcelona con un hat-trick en el Camp Nou. El mundo del fútbol alucina con el delantero galo y como no, los rumores sobre su salida del PSG son cada vez más fuertes, sobre todo porque la afición del Real Madrid le pide a su presidente, Florentino Pérez, que fiche al ‘7’.

Con toda esta rumorología y ristra de peticiones a Florentino, el periódico francés Le Parisien ha publicado la opinión del PSG sobre el tema. Según las fuentes del diario galo, muy cercanas al club del Parque de los Príncipes, dicen que el jeque no soltará a Mbappé por menos de 200 millones de euros. Eso, siempre y cuando, que Kylian no quiera renovar con ellos.

Además del precio de salida, Le Parisien habla de un salario de 30 millones brutos, que es lo que parece que le ofrecerá el PSG para mantener al futbolista en su plantilla. De momento estas son las cifras de las que se hablan en Francia, pero la parroquia blanca espera que Florentino haga un esfuerzo económico por un jugador al que le resta solo un año y medio de contrato.

Si no renueva, Mbappé podría irse gratis a cualquier equipo en junio de 2022. El propio jugador, a día de hoy, no ha garantizado nada sobre su futuro y tampoco lo hizo ayer tras el partido: "Sería absurdo tomar una decisión por un partido, mi decisión sobre renovar el contrato es una reflexión a largo plazo, no depende solo de un partido".