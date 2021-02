Koeman, sobre fichar a Haaland: "Tengo que esperar al nuevo presidente del Barcelona"

Ronald Koeman ha hablado en la previa del partido entre Barcelona y Cádiz que se disputará este domingo a las 14:00 horas en el Camp Nou. El técnico holandés viene de perder 1-4 contra el PSG en la Champions y debe volver a ganar para recuperar el buen ritmo que tenía en Liga. Si no es así perderá la estela de Real Madrid y Atlético de Madrid. Además, Erling Haaland ha sido tema a debatir sobre la ‘mesa’ de la rueda de prensa.

Duelo ante el Cádiz

"Después de una derrota siempre es bueno tener un buen partido después para demostrar que podemos estar mejor, podemos sacar un buen resultado. Sabemos que tenemos una buena trayectoria en la Liga en los últimos meses y hay que demostrar que tenemos mucha ambición"

Liga o Copa

"Lo principal es ganar cada partido que tenemos. Es la mejor manera de ganar cosas. No es bueno pensar en el partido de Sevilla en casa. Cada partido es importantísimo reaccionar sobre todo con lo que nos pasó. Para mí el camino de estar fuertes es este y no pensar o decir cuál es el objetivo. El objetivo es ganar cada partido"

Fichar a Haaland

"Tengo mis ideas para el futuro del club. Debo esperar a que haya un presidente, sentarme y hablar del futuro"

Críticas tras el PSG

"No me molesta que haya críticas duras, porque es vuestro trabajo. El mío es preparar al equipo, analizar dónde fallamos , levantar el ánimo y apelar al orgullo de cada jugador que está en el Barça"

Enfado entre Piqué y Griezmann

"Durante un partido hay mucha emoción. Hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno tener gente que reacciona y no está contento. No vas preguntar por favor... durante el partido no hay problema que pasen estas cosas, me gustan... luego hay que hablar y llevarse bien..."