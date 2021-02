Han pasado poco más de 24 horas desde que llegaron las siguientes declaraciones de Filipe Luis, exjugador del Atlético y ahora lateral del Flamengo, sobre el Cholo Simeone: "No es fácil jugar para Simeone. No tiene corazón. Nunca se dice a sí mismo: 'Oh, qué pena, pobre jugador, tengo que hacer esto o aquello'. No. Él decidirá lo que tiene que decidir únicamente para ganar. Y no pierde el tiempo nunca. Jamás hará una sesión de 'ah, divirtámonos hoy'. Yo era un lateral falto de confianza en diciembre cuando él llegó y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Es la única persona que me ha sacado eso".

Eso dijo Filipe y ahora es turno de Felipe, el actual central del equipo colchonero, que ha dado una entrevista para TNT Sports. Felipe se ha adaptado al estilo del Cholo, pero a él le gusta algo más de cercanía. Lo deja claro en su entrevista.

"Yo soy una persona que le gusta que el otro sea comunicativo. Pero el Cholo no lo es. Él es un tipo que toma una decisión y se acabó. No da muchas explicaciones. Para mí es complicado porque siempre intento saber el porqué. Eso me dejó algo incómodo. Pero hoy lo entiendo. Sé como es", comentó el ex del Oporto.

Felipe, que siempre deja claro que entiende la postura del Cholo aunque prefiera otro estilo, matizó en varias ocasiones que ahora sí está aclimatado: "Ahora trato de entenderlo mejor hablando más con los auxiliares y con las personas más próximas a él. Ya lo entendí, sé cómo es y ahora ya estoy haciendo lo que venía haciendo antes".

El brasileño será ahora titular tras la lesión de José María Giménez. Antes también lo fue por la baja de Mario Hermoso. Eso sí, su nivel, de momento, ha bajado bastante respecto a la temporada pasada.