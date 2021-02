Koeman no pierde la esperanza: "Todavía podemos ganar la Liga"

Ronald Koeman aún confía en su equipo de cara a poder conquistar la Liga. A día de hoy , el Barcelona es cuarto por detrás de Sevilla, Real Madrid y Atlético, pero este miércoles tienen que jugar su partido aplazado de la segunda jornada ante el Elche. Ahí pueden recuperar la tercera plaza y meter presión a Real Madrid y Atlético. En rueda de prensa, Koeman ha comentado que cree en su equipo.

Ganar la Liga

"Todavía podemos ganar el campeonato. Todos los equipos están fallando. Sabemos que tenemos que remontar un partido. No soy partidario de pensar que la Copa sea más importante".

Fallo de Lenglet

"He hablado con él esta mañana. Es serio, muy buen profesional y se toma esto de manera muy personal. Es una jugada en la que él puede hacerlo mejor y es cierto que ha estado en algunos momentos en los que hemos cometido errores, pero también los hemos cometido en ataque y con otros jugadores, no solo él"

Freixa y la opción Haaland-Mbappé

"No sé si esto es verdad porque hasta que no hable con el nuevo presidente, no puedo decir nada. No sé. Hay que esperar a que se sepa quién es el nuevo presidente. Él será el que tenga que marcar el futuro del entrenador y del equipo. Me espero al día 8".

Rotaciones

"Hay que analizar el estado del equipo, el físico y la confianza de cada jugador. En el anterior partido cometimos errores, pero no es justo ir a por un jugador o ir a un defensa solo. Pudimos sentenciar el partido y tuvimos muchas ocasiones de gol. La efectividad no es la que tiene que tener un equipo como el Barcelona".

Sensaciones como entrenador

"Hoy bien, pero estuve fatal después del resultado del último domingo porque me siento responsable. Estoy pensando en cómo hay que mejorar las cosas. Me afecta, la verdad. Le he dicho al equipo que podemos, podemos... Ningún equipo lo va a ganar todo".