Mendy: "Me ha sorprendido la exigencia del Real Madrid"

Quedan pocas horas para el duelo entre Atalanta y Real Madrid y uno de los jugadores más importantes del equipo de Zidane, el galo Mendy, ha atendido al diario Marca en la previa del partido de Champions. El equipo blanco quiere ganar la 14ª Copa de Europa y para ello debe imponerse en primer lugar al Atalanta en Italia.

Exigencia del Real Madrid

La verdad es que me ha sorprendido. No imaginaba que iba a ser tan exigente. Sabía que había que ganar siempre, pero las críticas, aunque a veces no sé lo que dicen, cada vez que hay una derrota cobran una magnitud especial. Si se pierde se exagera y la vedad que me ha chocado.

Lesiones y ganar la Liga

No es fácil, la verdad, pero creo que van a ir volviendo rápido y recuperaremos la normalidad. ¿Por qué no? Hemos recortado otros tres puntos y, la verdad, quedan muchos partidos y aspiramos ganar la Liga, claro.

Adaptación al vestuario

Están los franceses, bromeo mucho con ellos, pero también Modric, Casemiro, un poco todos. Con Luka es verdad que le gusta gastar bromas.

Lesiones de Hazard

Cuando un compañero se lesiona es duro para todos. Estamos encima de él, le preguntamos cómo va. Yo creo que va a volver muy bien. Lo espero por él. Es un jugador fuera de lo común, se ve en el día a día. Ha tenido algunos problemas pero va a mostrar a todo el mundo su verdadero nivel.

Sergio Ramos y su renovación

Es un líder, yo como lo tengo al lado en defensa, noto cómo siempre aprieta, te anima y te obliga a ir a tope. Es un líder de verdad. No sé qué responder. No sé cómo está el tema.

Lo más bonito de jugar en el Madrid

Las ganas de ganar, el Santiago Bernabéu, aunque hace tiempo que no jugamos con nuestra afición, pero la ambición por ganar es lo que más me gusta.

Diferencias entre Francia y España

Sí, un equipo por ejemplo de la parte baja de la tabla entre LaLiga y uno de la Ligue1, el primero va a jugar muy bien al fútbol aunque sea ante uno de los grandes del campeonato. Físicamente es más fuerte allí, la verdad, hay más fuerza, más impacto. Aquí se juega más el balón. Había algunas jugadas al principio, algunos duelos, que en Francia no se pitaban y aquí pitaban por nada. En Francia o en Inglaterra es distinto, yo creo.