James Rodríguez: "Ya no me quiere nadie en el Real Madrid"

"Ya no me quiere nadie ahí. Eso es parte del fútbol, muchachos". Con estas palabras en tono de broma y mientras jugaba a la videoconsola, James Rodríguez da a entender que no volverá al Real Madrid. Hay que recordar que el conjunto blanco acabó traspasando al jugador al Everton por 25 millones de euros. Eso sí, según las cuentas del equipo inglés se llegó a hablar de que el traspaso fue prácticamente gratis.

🎙 @jamesdrodriguez fala sobre sua aposentadoria: Será em algum clube colombiano? Será no Real Madrid? pic.twitter.com/k1Aqw4A975 — 🇧🇷 JAMES RODRÍGUEZ BRASIL (@jamesrodrigbra) February 24, 2021

James no cree que pueda volver al Real Madrid, pero le desea lo mejor. Un ejemplo de ello es lo que dijo antes de que arrancase la eliminatoria ante el Atalanta. Llamó al Real Madrid, monstruo: "Son muchos lesionados, pero el Real Madrid en Champions se agranda, es un monstruo. Vamos a ver, pero es que el Atalanta está bien, tiene a Lucho Muriel y Duván Zapata que están volando. Es un partido súper complicado y lindo de ver".

Las palabras de James llegan mientras el futbolista practica una de sus aficiones preferidas, jugar al videojuego ‘Call of Duty: Warzone’. El contrato de James con el Everton acaba en 2022.