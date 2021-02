El Olympique de Marsella ha anunciado este viernes cambios importantes en su organigrama con el nombramiento del español Pablo Longoria como nuevo presidente del club francés y el argentino Jorge Sampaoli como nuevo técnico.

"Pablo Longoria es nombrado presidente de la junta directiva del Olympique de Marseille. El entrenador de renombre internacional Jorge Sampaoli es nombrado jefe del primer equipo. Frank McCourt viaja a Marsella para reunirse con grupos de fans y líderes locales", dice en un comunicado el club de Marsella, que marcha séptimo en la Ligue 1 a 20 puntos del líder Lille.

El español, que era director deportivo desde el 3 de agosto, será el responsable de la gestión tanto en el terreno deportivo como en el económico. En su comunicado, el Olympique recordó su larga experiencia en el fichaje de jugadores. De eso se había encargado en el Newcastle United FC, en Inglaterra; en el Recreativo de Huelva, en España; y en el Sassuolo Calcio y el el Atalanta BC, en Italia.

Entre 2015 y 2018 se encargó de la contratación en la Juventus de Turín y fue director deportivo del Valencia, precisamente cuando ese equipo consiguió volver a la Liga de Campeones.

McCourt, dueño del club, envió esta nota con la ambición de abrir "un nuevo capítulo en su gran historia". Longoria, que llegó al club galo en agosto de 2020 como director deportivo en sustitución de Andoni Zubizarreta, sustituye ahora a Jacques-Henri Eyraud como presidente y será el "responsable de la gestión del club, tanto deportiva como económicamente".

Además, Sampaoli fue confirmado como técnico con contrato hasta junio de 2023. El técnico argentino pasó los últimos años en el fútbol brasileño en Santos y Atlético Mineiro. "Toda mi vida me han dicho que OM es una pasión. El Marsella es un club popular y me siento en este calor. No estamos aquí para escondernos: jugaremos duro. Este club tiene alma, por eso estamos aquí. Estamos preparados", dice el nuevo técnico del club.