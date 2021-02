Pepe confiesa que durmió con su madre hasta los 17 años

Todos tenemos nuestros secretos y Pepe, pese a ser uno de los defensas más duros y contundentes de la historia del fútbol, también tiene su parte sensible. El jugador del Oporto, ex del Real Madrid, se ha sincerado en una entrevista con el medio portugués ‘Tribuna Expresso’ y ha dejado al descubierto varios secretos de su infancia. Uno de ellos dormir con su madre hasta los 17 años.

"Soy el único hijo varón de la familia, tengo tres hermanas, dos mayores y una menor que yo, por lo que estaba muy, muy mimado. Fíjate, hasta que llegué a Portugal, a los 17 años, dormía con mi madre...", comentó Pepe en la entrevista.

Lógicamente una de las personas que no estaba del todo de acuerdo con la costumbre de Pepe de dormir con su madre era su padre.: "Yo ya era grande, así que a mi padre no le gustaba mucho que durmiera con ellos. El otro día estaba hablando con mi mamá y me decía que me gustaba mucho pasar mi mano por su cabello, acariciarlo, y le dije que tal vez ya sabía que sería demasiado tiempo lejos de ella".

Ya a nivel meramente deportivo, Pepe mantiene que tiene energía para seguir jugando al fútbol al máximo nivel: "Todos los días me despierto para entrenar y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Entreno de forma intensa, lo más cerca posible de la realidad de un partido, y creo que esa es mi clave. Obviamente, tener 25 no es tener 35 o, en mi caso, 37. A los 25 tenemos tanta energía que acabamos sin saber utilizarla. Yo, a los 37 años, puedo utilizar mejor esta energía en el campo".