La afición del Valencia CF vive en una desesperación constante por el mal andar del equipo en la liga española, pero la situación puede ser peor porque el club vuelve a estar cerca de cambiar de dueño. Había rumores, pero todo hace indicar que finalmente el príncipe de Johor se convertirá en el nuevo dueño del Valencia apadrinado por Peter Lim.

¿Quién está cerca de convertirse en el dueño del club ché? Apunten bien su nombre porque no es fácil: Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Tumku Ibrahim Ismail. Ese es su nombre completo. Tunku, por buscar un nombre más corto, es el príncipe del sultanato de Johor (Malasia) y ya habla del proyecto valencianista.

"No soy nuevo en el fútbol. Fundé el Johor y hemos ganado 16 títulos en ocho años siendo uno de los equipos más importantes del sudeste asiático. Quiero expandir mi imperio, desplegar mis alas y tener nuevos retos", comenta el Príncipe.

Tunku avisa de que está a punto de llegar y quiere dejar claro que no solo es un miembro de la realiza sino también un hombre de negocios: "Soy un príncipe, no un hombre de negocios. El dinero no me motiva, me motiva la gloria y hacer historia. No es un secreto que amo el fútbol, me apasiona".

Para terminar, el príncipe también quiso reiterar que no cambiará el escudo y que necesita gente de fútbol a su alrededor: "Por último, pero no menos importante, no soy alguien que cambie el escudo o la tradición de tu club, como dije antes. No soy un hombre de negocios, estoy aquí por la gloria. ¿Qué necesita Valencia? Necesita a alguien que sepa de fútbol, tenga hambre de éxito, sea apasionado y entienda lo grande que es un club como el Valencia. Primer paso: necesitamos gente de fútbol en el club".