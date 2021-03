El 'desafío' de Rakitic a Messi: "Jamás ganarás uno de los títulos que tengo yo"

No todo es mal ambiente entre Sevilla y Barcelona tras la semifinal copera que acabó ayer con el pase a la final del equipo de Ronald Koeman. Entre Rakitic y Messi, compañeros durante muchos años en el Camp Nou, se mantiene el buen rollo entre ambos y fue el jugador croata el que desveló la broma que le gastó al argentino en su día.

En la previa del partido, Rakitic concedió una entrevista al canal de televisión de la Liga y desveló una conversación que tuvo con Messi. El internacional croata le desafió en tono de broma ya que el jugador del Sevilla tiene algo, un título europeo en concreto, que Lionel jamás tendrá salvo sorpresa.

"Estaba hablando con Messi y le dije 'tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League'", comentó entre risas Rakitic.

La frase de Rakitic aunque sea en parte un piropo velado para Messi es una realidad empírica ya que Messi, que siempre ha jugado la Champions durante toda su carrera, tiene muy lejos ganar una Europa League. La única opción que le queda es que el Barcelona quede quinto este año y él quiera seguir en el Camp Nou o que cambia la Ciudad Condal por un equipo que ni siquiera entre en Champions en su Liga. Lógicamente esto es imposible. Aún así, el humor de Rakitic salió a relucir.