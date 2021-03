El serial de entrevistas a entrenadores que está realizando Libertad Digital sigue acumulando protagonistas y en nuestro 18º episodio viajamos a tierras argentinas para entrevistar a Frank Kudelka, técnico de Newell's Old Boys. Antes pasaron por nuestro serial Pacheta, Paco Jémez, Asier Garitano, Irene Ferreras, Míchel González, Julio Velázquez, José Luis Oltra, Martín Lasarte, Miroslav Djukic, Javi Calleja, Miguel Herrera, María Pry, Diego Dabove, Óscar Fernández, Nacho Ambriz, Salva Ballesta y Luis Milla.

Como técnico, Kudelka conoce de primera mano todas las categorías del fútbol argentino y ha pasado por equipos como La Salle, Gimnasia, Unión, Huracán, Talleres y ahora Newell’s Old Boys. Con un estilo muy definido, Kudelka nos habla de sus claves metodológicas y tácticas.

Pregunta: ¿Cómo organiza una semana de trabajo teniendo en cuenta las particularidades del campeonato argentino?

Respuesta: Antes de nada hay que matizar que somos parte de una competición que no es de las mejores en cuanto a organización de fechas. No siempre hay el mismo tiempo de descanso entre una fecha y otra. Podemos jugar un lunes y luego al viernes siguiente. No hay un equilibrio en ese sentido. Por ende las semanas no siempre tienen la misma estructura de trabajo. A partir de ahí y si tomamos una semana normal de domingo a domingo, aunque rara vez es así, nosotros nos fijamos primero en si jugamos como local o como visitante. Estamos en una zona interior del país y cuando jugamos de visitantes siempre nos toca viajar. Si hemos viajado para jugar no trabajamos al día siguiente. A partir de ese día de descanso hacemos una semana en la que dependemos de los informes físicos que tengamos, de los reportes de recuperaciones que tengamos y del estado general del equipo. Como tenemos un equipo heterogéneo en cuanto a edades y características vamos poniendo objetivos de entrenamiento en los que haya una diferenciación sobre si jugaron o no el partido y la capacidad de recuperación que tengan según su edad. Los hay que recuperan antes y otros necesitan más tiempo. A los que no jugaron les aumentamos el volumen de trabajo y a los que necesitan recuperar más les vamos subiendo la carga de forma progresiva.

P: ¿Cómo es Frank Kudelka a la hora de analizar el siguiente partido del calendario? ¿Prioriza su equipo, el rival o se busca el equilibrio?

R: Nosotros como grupo de trabajo le damos mucha importancia al desarrollo futbolístico del rival que nos toque y todos los objetivos están puestos en buscar el modo de superar al oponente desde el control del balón. Hacemos un análisis muy fuerte y completo del rival para buscar la supremacía de nuestro estilo sobre el suyo. Es lógico que también tengamos la información sobre las jugadas a balón parado, la estrategia ofensiva y defensiva, defectos y virtudes en posicionamiento, pero siempre pensando en que nuestro equipo controle el partido desde la posesión. En nuestros entrenamientos buscamos eso ya sea desde el inicio del juego, pasando por la transición y llegando a la finalización. Buscamos dónde podemos tener superioridad, dónde podemos ser más verticales o dónde tenemos que tener más paciencia tocando de manera horizontal buscando los huecos que queremos.

P: ¿Qué ADN debe tener un equipo de Frank Kudelka para que el aficionado o el analista de turno vea su sello en el terreno de juego?

R: Lo primero, el control del balón. Creemos que así podemos controlar el partido. Otro sello distintivo que queremos que se reconozca en nuestros equipos, aunque no siempre se pueda conseguir, es imponer nuestra presencia en campo rival. Y otro sello más que tiene que ver con la recuperación es precisamente recuperar rápido tras pérdida. Además queremos que sea un equipo con una buena amplitud y con un buen control que permita someter a cualquier estructura defensiva que pueda tener el rival de turno.

P: ¿Qué posiciones ve más importantes o vitales para imponer precisamente ese estilo de juego de control y presencia en campo rival?

R: Queremos jugadores desde el inicio del juego, empezando por el portero, que puedan permitirnos ese dominio y control de la situación, es decir, riqueza técnica en esa salida. Además nuestros laterales nos deben dar la amplitud necesaria en el terreno de juego para tener ese control. Por otro lado, a nivel de conformación de plantel, me gusta tener la posibilidad de elegir a extremos que nos den esa verticalidad ofensiva. E indudablemente jugadores de mediocampo que tengan la calidad necesaria para la transición en ambas direcciones. Hablamos en caso de poder elegir, algo que no siempre se puede. Hay ocasiones en las que hay que adaptarse a lo que hay y buscar lo mejor en beneficio del estilo que quieres imponer. No obstante si yo tengo la potestad de elegir o preparar a jóvenes valores lo hago en torno a esas características o parámetros que os comento.

P: ¿Qué esquema elegiría para imponer su fútbol si tuviese un folio en blanco?

R: Sería el 4-3-3, el 4-2-3-1 o 4-2-1-3, dependiendo de los futbolistas que tenga. Rara vez he utilizado el 4-4-2 o los tres centrales en línea de 5. No digo que no los pueda utilizar, pero si tengo que elegir me quedo con esos que os he comentado porque son los que he usado siempre.

P: ¿Logra desconectar después de los partidos o empieza con el análisis nada más finalizar el encuentro que han jugado?

R: No hay desconexión ninguna (risas). Ya sea volviendo de un partido fuera de casa en avión o autobús tenemos ya a mano la computadora con los análisis postpartido. Así podemos ver qué debemos entrenar o lo que debemos corregir de cara a las siguientes citas del calendario. Siempre pienso que es bueno desconectar, pero no sé hacerlo. Tengo un pensamiento permanente en mi equipo y cuando no es en mi equipo sigo la búsqueda viendo partidos y otras ligas que me hagan crecer como entrenador. Ese no desconectar nunca también es una parte linda de mi trabajo.

P: En Europa se empieza a imponer de nuevo la defensa de tres centrales con carrileros, ya sea en un 5-3-2 o en un 3-5-2 en fase ofensiva. ¿Qué le parece esa nueva tendencia europea?

R: Creo que todo depende de los jugadores que tengas. Yo no haría una disposición táctica o un posicionamiento concreto porque esté de moda. No es mi forma de trabajar. La riqueza técnica y táctica de un entrenador está precisamente en imponer su estilo sin mirar lo que hacen otros técnicos. Yo por lo menos no lo haría. Para mí componer un equipo significa tener el control de la pelota y el dominio del terreno más allá del sistema que pongas.

P: En Europa se está empezando a prescindir del mediapunta y se usan más los interiores dejando de lado a ese jugador que hacía de enganche entre el medio y el ataque. ¿Qué le parece?

R: Sí, es verdad. En mi caso, si tengo la posibilidad de jugar con ese enlace o ese mediapunta, me gusta tenerlo en campo. También es cierto que he jugado en ocasiones con interiores y sin ese mediapunta. Incluso a veces con tres delanteros. En ambas tácticas hemos tenido réditos, pero si tengo que elegir prefieron tener a ese gestador de juego ofensivo. Eso sí, es verdad que se ha ido perdiendo esa opción por el camino.

P: Estamos viendo que en Europa el fútbol español ha perdido la supremacía del estilo, que se caracteriza por la posesión y el balón al pie. Otras ligas más ofensivas y directas han ganado peso en las competiciones más importantes. ¿Qué le parece ese cambio de tendencia y cómo ve el fútbol argentino a nivel táctico?

R: Bueno, por todo lo que he podido ver desde aquí hay equipos en Inglaterra que también buscan la posesión sin ser tan verticales. Aún así me faltan conocimientos más exhaustivos para hablar de las diferencias entre España y Francia, Francia e Inglaterra o España e Inglaterra. Respecto a Argentina creo que tenemos el orgullo de generar muchísimos buenos jugadores de fútbol. Es algo que hemos demostrado a lo largo de la historia. Ahora por una cuestión cultural y de necesidad social, incluyendo miedos que podemos tener como sociedad, se ha visto una afectación en cuanto a organización, partidos y pedagogía. Los encuentros por momentos pueden llegar a ser anodinos, aburguesados y con un gran trama táctica por el miedo a perder. La riqueza que tienen los jugadores desde su cuna no se está formando de la mejor manera para sacar lo mejor de ellos a nivel táctico, técnico, posicional o funcional. Hace tiempo que se ha perdido esa enseñanza futbolística. Incluso en Primera División se nota que los futbolistas no tienen esa capacidad cognitiva para resolver diferentes situaciones durante los partidos. Los partidos se vuelven más defensivos que ofensivos por miedo a perder. Sirve ganar a cualquier precio o defender a ultranza para conseguir un simple empate. Todo eso afea el espectáculo. Es como la lava de un volcán, viene y te agarra, y yo intento luchar en contra de esa tendencia. Es una lucha bonita. Queremos sostener una idea de un fútbol vistoso, elegante y valiente.