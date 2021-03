Luka Jovic se siente liberado. El futbolista serbio lo pasó mal ante la falta de confianza de Zidane y su cesión al Eintracht ha sido una auténtica liberación emocional. A pesar de la inactividad y la falta de ritmo, poco a poco el delantero cedido por el Real Madrid va cogiendo su mejor nivel.

Sobre su estado físico al llegar al Eintracht, Jovic se sincera en una entrevista concedida al diario Bild, la inactividad le ha lastrado: "No he jugado mucho en los dos últimos años, así que primero hay que trabajar para estar completamente en forma. Siempre intento entrenar al máximo, al límite de lo físicamente posible en ese momento. Todavía no estoy al nivel que acostumbro y no tengo fuerzas para 90 minutos, es cierto. Pero sigo intentando cambiar esto lo antes posible. Cada día me siento mejor y creo que voy por buen camino".

Considera su vuelta al Eintracht un triunfo: "Creo que volver es un progreso y, sin duda, un acierto porque aquí me encajan muchas cosas. Pero lo primero es el éxito del equipo, y si el equipo tiene éxito, eso también es positivo para mí. Cada victoria del equipo es también un paso adelante para mí. Por supuesto, quiero desempeñar un papel en eso y ayudar al equipo".

No se moja el serbio sobre su futuro, ya que solo quiere centrarse en agarrar la mejor forma para volver a lucir en el conjunto teutón: "Pensaré en ello cuando termine la temporada. Ahora mismo, sólo pienso en el Eintracht y trabajo para jugar los próximos partidos lo mejor posible. Básicamente, todo es posible, porque nunca se sabe lo que va a pasar en el fútbol profesional".

A pesar de no ser titular, siente la confianza del entrenador: "Cuando llegué aquí, estaba claro desde el principio que querían reforzarme. Además, estoy en constante comunicación con el entrenador al respecto. El equipo tiene éxito con el sistema de juego, por lo que es comprensible que se cambie poco. Pero creo que también puedo encontrar mi papel en el equipo. Todavía nos quedan muchos partidos hasta el final de la temporada. Ahora mismo, tengo más razones para estar satisfecho".