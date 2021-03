Sergio Ramos: "Me gustaría poder decir algo de mi renovación, pero no hay nada nuevo"

Sergio Ramos ha hablado este jueves en una rueda de prensa telemática, en el acto de presentación del documental de Prime Video La leyenda de Sergio Ramos, en un momento de la temporada decisivo para él, a punto de regresar a los terrenos de juego tras la lesión sufrida en la rodilla izquierda y con el asunto de su renovación en el aire, cuando quedan apenas tres meses y medio para que finalice su contrato con el Real Madrid.

Sin embargo, Ramos no ha aportado nada nuevo sobre las negociaciones con el club para la ampliación de su contrato. "Me gustaría poder decir algo, pero todo sigue igual. Sólo pienso en volver y en terminar la temporada de la mejor manera posible. No hay noticias de mi renovación, ya me gustaría. Estoy tranquilo y sólo pienso en volver a jugar y saborear algún título", ha dicho el camero.

Además, el capitán blanco espera regresar pronto a los terrenos de juego. Fue operado del menisco interno de la rodilla izquierda el pasado 6 de febrero, tres semanas después del partido de semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao en La Rosaleda (1-2), que Ramos ya jugó lesionado tras sentir molestias en el calentamiento.

Desde entonces, el central sevillano se ha perdido diez partidos con el Madrid. Este jueves se ha ejercitado con el grupo por segundo día consecutivo, junto al belga Eden Hazard. Tiene opciones de entrar en la convocatoria del duelo del sábado contra el Elche en el estadio Alfredo di Stéfano (16:15 horas), pero su gran objetivo y el del técnico Zinedine Zidane es que llegue en las mejores condiciones al encuentro de vuelta de octavos de la Champions frente al Atalanta, el próximo martes en Valdebebas.

"Por fin estoy de vuelta con el equipo. Ahora llega lo más importante y me gustaría ayudar con un gran rendimiento. Ojalá podamos ganar un gran título y dedicárselo a la afición", ha dicho Ramos durante el acto de Amazon.

En la nueva temporada del documental La leyenda de Sergio Ramos se repasa la conquista de la última Liga y los hitos más importantes de la carrera del central, que citó a Santiago Bernabéu para dejar claro que le quedan "cinco" años al más alto nivel y su idea de jugar hasta los 39 años. "Para mi superar récords es buena señal, indica que las cosas están saliendo bien y es un reto seguir batiéndolos. Mirar al pasado es un orgullo melancólico. Ojalá pueda seguir mostrando mi nivel muchos años", afirmaba.

"Las leyendas se forjan en el día a día y con hechos, no puedes agradar a todo el mundo y el currículum no se borra. Siempre he respetado la opinión de todo el mundo y lo único que me preocupa cuando hablen de mi nombre, es que se diga que he sido un tío humilde, trabajador, que se ha dejado el alma", subrayaba.

"Cumplo 35 años en breve y Santiago Bernabéu decía que no hay jugadores jóvenes ni mayores, solo buenos y malos con su rendimiento. Llevo muchos años cuidándome y puedo rendir tres, cuatro o cinco años a mi nivel si el cuerpo aguanta y las lesiones me respetan", sentenció.