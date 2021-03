El Atalanta se ha impuesto al Spezia sin despeinarse (3-1), en partido de la vigésimo séptima jornada de la Serie A, y coge moral de cara a la visita del próximo martes al Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano , la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que busca remontar el 0-1 de la ida.

Un doblete del croata Mario Pasalic y un maravilloso gol del colombiano Luis Muriel le dieron la victoria a un Atalanta que controló el partido y que se coloca momentáneamente cuarto, empatado a 52 puntos con la Juventus de Turín (tercera) y a diez puntos del líder Inter de Milán. El equipo de Bérgamo tendrá ahora cuatro días para preparar la visita al Madrid, que tiene su compromiso liguero este sábado en casa contra el Elche (16:15 horas).

El Real Madrid es un pensamiento fijo en las cabezas de los jugadores del Atalanta y el técnico Gian Piero Gasperini no dudó en reconocerlo en las últimas semanas, pero eso no cambió su forma de interpretar los últimos compromisos ligueros, ni siguiera este viernes cuando faltan cuatro días a la visita a Valdebebas. El defensa argentino Cristian Romero y el colombiano Duván Zapata fueron los únicos en comenzar en el banquillo, antes de entrar en la segunda mitad, mientras que todos los demás teóricos titulares estuvieron en el once inicial.

Fue un partido más duro de lo esperado para el Atalanta, que en la primera mitad se topó con un Spezia muy intenso, que logró tutear al cuadro de Bérgamo y anularle en zona ofensiva, pero bastaron dos jugadas al comienzo de la reanudación para cambiarlo todo. En menos de dos minutos, entre el 54 y el 55, los de Gasperini se hicieron con una doble ventaja, obra primero de una combinación entre el danés Joakim Mahle y el esloveno Josip Ilicic, culminada por Pasalic, y luego de Muriel, con un suave disparo curvado que entró por la escuadra.

El delantero de Santo Tomás, que ya sabe lo que es marcar al Real Madrid al haberlo hecho en su etapa en el Sevilla, celebró con su ya habitual baile su decimosexta diana de la temporada liguera y está a cuatro del máximo artillero, el portugués Cristiano Ronaldo.

Los dos goles permitieron a Gasperini gestionar mejor los minutos para sus jugadores. Retrasó unos diez minutos el cambio de Duván, quien finalmente saltó al campo en el 66, en sustitución de Muriel, y ofreció a veinte minutos del final la asistencia para el cómodo 3-0 de Pasalic.

También entró en los últimos treinta minutos el defensa Romero en sustitución del albanés Berat Djimsiti, que se retiró con un dolor muscular, aunque las informaciones que llegan desde el Gewiss Stadium apuntan que podría tratarse de una simple contractura.

Sí se vio en los últimos minutos cómo los hombres de Gasperini se descentraron en la cita de este viernes y fue en ese momento cuando el Spezia lo aprovechó para recortar distancias de la mano de Riccardo Piccoli, jugador cedido en el cuadro visitante que sigue siendo de propiedad del Atalanta (m.80).