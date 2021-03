Eder Sarabia, sobre Messi: "La química con él no fue la deseada"

Eder Sarabia, actual entrenador del Andorra y segundo de Quique Setién en el Real Betis y el FC Barcelona, ha concedido una entrevista en el El País y ha hablado de su pasado en la Ciudad Condal y de su presente y futuro en el equipo controlado por su exjugador Gerard Piqué.

Uno de los temas a debate en la entrevista fue la relación que tuvieron con Leo Messi. No fue fácil para ninguna de las partes ya que el club y el equipo se encontraban en una situación muy complicada como explicó el propio Eder.

"Ser Leo es dificilísimo. Eres el mejor jugador de todos los tiempos. Eres conocidísimo. No puedes salir a la calle.Todo eso produce un cansancio y un gran desgaste mental. Por eso se quiso ir. Nosotros no fuimos capaces de tocar las teclas para sacar lo mejor de él. La química no fue la deseada. No encontramos al mejor Messi en el estado anímico", comentó Sarabia.

El actual entrenador del Andorra no esconde que el Barcelona, cuando ellos llegaron, estaba en una situación pésima a nivel organizativo: "Cuando llegas y ves cosas a nivel de funcionamiento que no están bien, es normal que te decepciones. Por algo está pasando en el club todo lo que está pasando y los cambios que se preparan. No lo dije yo solo. Lo han dicho Piqué, Messi...".

Eder Sarabia sigue trabajando ahora en el Andorra, contratado por su exfutbolista Gerard Piqué, que se hizo con las riendas del club desde hace 3 años. De momento no le van mal las cosas. Es segundo en el grupo III de Segunda División B.