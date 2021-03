No lleva una semana como presidente del F.C Barcelona y Joan Laporta tiene que afrontar su primera crisis y es importante. Jaume Giró, abogado y hombre fuerte de Laporta, quien iba a ser vicepresidente económico, ha presentado su dimisión tras una pelea con el nuevo presidente de la entidad azulgrana. El motivo oficial, sin embargo, es que "pasará muchos días en Londres" y hay incompatibilidad en los cargos.

Jaume Giró no es una persona desconocida, un rostro más de los muchos que acompañaban a Laporta durante la campaña. Fue estratégicamente escogido porque sería el encargado de presentar los avales para poder ser investido como presidente. Desde el club se comunicó esta noticia pero también que no tendrían problemas en lograr el aval con un acuerdo con el Banco de Sabadell. Giró, que era ejecutivo de Caixabank, aportaba una cantidad considerable para formar la futura Junta. Avalaba con patrimonio personal y estaba negociando con entidades bancarias. Es necesario que la Junta presente el 15% del presupuesto del Barcelona, unos 125 millones. Si no presentan esta cantidad, Joan Laporta no podría ser investido como presidente.

Según el comunicado de la candidatura Estimem el Barça, Joan Laporta conocía la decisión de Jaume Giró "desde hacía unos días", y que "Giró tiene plena confianza en el presidente Laporta, a quien le une una buena amistad desde 2005, para el mandato que se iniciará la semana que viene". Laporta tendrá que buscar alternativas para presentar el aval pero es significativa esta dimisión porque Jaume Giró era un hombre de la máxima confianza de Laporta. Durante la campaña pre electoral, Toni Freixa y Victor Font acudían a los debates económicos mientras que Laporta enviaba a Giró.

Fuentes directas afirman que ha presentado su dimisión por discrepancias entre Laporta y Giró que esperaba ser vicepresidente primero. Una fuerte discusión entre los dos habría terminado con la renuncia del abogado. Desde el equipo de Laporta se explica que GIró iba a ser vicepresidente segundo porque el primero es Rafa Yuste.

Más allá de esta dimisión, que provocará la búsqueda de Laporta de otra persona que le sustituya, el trabajo que tienen por delante es complicado. Hay que recordar que el Barcelona tiene una deuda de 1.170 millones.

Jaume Giró ha emitido un comunicado donde añade que tiene plena confianza en el trabajo de Laporta y que "continuará colaborando y dando pleno apoyo al futuro presidente del Barça de manera externa y sin ninguna vinculación contractual ni económica con el FC Barcelona."