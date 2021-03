El nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha tomado el cargo con un discurso emotivo con referencias al fundador Joan Gamper o a Johan Cruyff, con mensajes de apoyo a Ronald Koeman o Leo Messi y con la ambición de recuperar la "relación de éxito" con los títulos y la Liga de Campeones. "Sólo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí", parafraseó a su amigo, el fallecido Johan Cruyff, en un discurso largo y sin papel, dicho de memoria y de corazón, con alusiones directas a, entre otros, Leo Messi.

"He venido aquí para mandar y tomar decisiones. No lo podremos hacer solos. Haré todo lo posible para que Leo se quede. Leo, ya sabes que te quiero mucho y que el Barça te quiere mucho. Sabes que si el estadio estuviera lleno cuando jugáis, no te querrías ir", se dirigió al argentino, presente en la tribuna del Camp Nou y con el que se había fundido en un emotivo abrazo antes de su discurso de investidura.

En este sentido, quiere presentarle un proyecto ganador que recupere la esencia del equipo ganador con el que convivió Laporta en su primera etapa como presidente, entre 2003 y 2010. "Es fundamental que vuelva la alegría para poder afrontar lo que espero que sea una etapa esplendorosa", ha explicado. "Hay que ir a por la Copa y a por LaLiga. Nos hemos conjurado para ganar títulos", ha dicho un Laporta que también ha mostrado a Koeman el respaldo de su Junta directiva, que estará compuesta por 19 miembros. "Ronald, sabes que tienes la confianza de esta Junta", le ha dicho al holandés.

Con una actitud "positiva", Laporta quiere alejarse "de victimismos o catastrofismos". "Quiero encarar esta nueva etapa con generosidad y humildad, con valentía. Porque hay que ser valiente para aceptar esto. Tenemos el reto de hacerlo bien", ha explicado.

Para ello cuenta con todos los jugadores de la entidad. "Sois el alma de este club. Me conocéis como presidente, sabéis la forma que tengo de relacionarme con vosotros, estoy aquí para ayudaros y protegeros. No estáis solos y os acompañaremos en el camino del éxito", asegura. "El equipo va mejorando y estamos esperanzados y seguros de que irá a más haremos los esfuerzos necesarios, tenemos un equipo muy competitivo y queremos aspirar a todo. Queremos ganar, y ganar bien. Queremos recuperar la relación de éxito con la Champions", se sinceró.

La pancarta junto al Bernabéu

Laporta ha hecho también referencia a la lona del Bernabéu ("Ganas de volver a veros") en campaña, y también mostró su cara más distendida y laportista cuando hizo alusión a esta pasada madrugada y al esprint por el aval económico. "Hemos pasado una noche que... No ha sido de fiesta, seguro... Fuimos a dormir muy tarde, porque las condiciones del aval que había que depositar, déu-n'hi-do (tela)", señaló.

Una seña de identidad que estará presente en un "liderazgo fuerte". "Pero esto no es incompatible con las emociones y sentimientos. Me acuerdo que en 2003 tomé posesión en otra sala y vi por primera vez a mi padre con lágrimas en los ojos. No lo había visto nunca. Allí donde estés, ayúdame a hacerlo bien y a ser un ejemplo para las nuevas generaciones", aseguró emocionado.

Recuerdo a las víctimas del coronavirus

El acto de la toma de posesión tuvo lugar en el Camp Nou, en la zona del palco presidencial, y empezó con una emotiva interpretación de la canción de Lluís Llach Un núvol blanc (Una nube blanca) a cargo de Gemma Humet. Un homenaje a los socios que han sufrido las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Una toma de posesión, pese a las restricciones, multitudinaria. No se la perdieron los 18 compañeros de Junta Directiva de Laporta, así como capitanes y cuerpo técnico de los diferentes equipos del club, con Ronald Koeman, Leo Messi, Gerard Piqué, Sarunas Jasikevicius o Lluís Cortés, entre otros.

No faltaron a la cita los expresidentes del club Joan Gaspart, Enric Reyna, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Tampoco faltaron los candidatos Víctor Font y Toni Freixa, ni tampoco los miembros de la Comisión Gestora que ha gestionado la entidad estos últimos cuatro meses, con Carles Tusquets al frente.

"En base al artículo 54 de los Estatutos, tengo el honor de comunicar la proclamación del señor Joan Laporta i Estruch como nuevo presidente del FC Barcelona", le dio la bienvenida Carles Tusquets, entre los aplausos de los casi 300 asistentes al acto. "Te felicito por la victoria y deseo todos los éxitos y aciertos en la gestión del club", prosiguió.

En la parte institucional, acudieron al feudo azulgrana el vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés; la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs; la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, o la consejera de Presidencia, Meritxell Budó.