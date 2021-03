Pedri tras probar con el Real Madrid: "Cuando miré ese escudo sabía que algo no iba bien"

Pedri es una de las sensaciones del Barcelona esta temporada y en su última entrevista ha repasado todo lo que rodea a su figura, incluyendo la prueba que hizo en su día con el Real Madrid. La entrevista tuvo lugar en el programa "Tu diràs" de RAC-1.

Prueba con el Real Madrid

"Cuando me puse esa equipación miraba al escudo y supe que algo no iba bien. Al final he terminado en el equipo que quiero"

Messi, renovación y compartir vestuario con él

"No hablo de eso con él. Es una decisión que tiene que tomar. Para mí que se quede muchos años más, pero es positivo que los resultados sean buenos. Está claro que Messi está más contento. Impacta verlo en persona. Es una magnífica persona. Todos mis compañeros cuando hace algo así como el gol del Huesca. Cuando lo ves detrás de él dices: 'Este tío está loco'".

El nuevo Iniesta

"No es un peso. Está bonito que te comparen con quien te has fijado mucho. Yo tengo que hacer mi carrera"

Derrota ante el PSG y temporada personal

"Nos pesó mucho el partido de casa. Remontarlo era difícil y ahora a centrarnos en Liga y Copa. Sabíamos que estábamos haciendo un gran partido y había que intentarlo. En la primera parte teníamos al PSG encerrado. Es un sueño que estoy cumpliendo que no me esperaba vivir. En lo personal me queda mucho que mejorar"