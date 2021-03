Van Basten explica por qué le dijo que no al Barcelona de Johan Cruyff

Van Basten, genio y figura del fútbol holandés, pudo ser jugador del Barcelona, pero eligió quedarse en el Milan, donde pudo demostrar su calidad en el famoso equipo italiano de Arrigo Sacchi y Berlusconi. El ofrecimiento le llegó después de la Eurocopa de 1988 y vino de la mano de Johan Cruyff que acababa de llegar a Barcelona y que le había tenido a su órdenes en el Ajax.

"Le dije que no. Tan solo hacía una temporada que había llegado al Milan procedente del Ajax y, a causa de mi lesión en el tobillo, prácticamente no había podido jugar. Además, en aquella época el mejor fútbol se jugaba en Italia. Quería demostrar en el Milan lo buen jugador que era y los dos años siguientes ganamos la Copa de Europa", comentó el genio tulipán en su biografía personal.

Le dijo que no al Barcelona de Cruyff, pero Van Basten es sincero a la hora de hablar de la diferencia entre su Milan y el Barcelona de Pep Guardiola que arrasó en Europa llegando a firmar el sextete del año 2009: "Pero el Barcelona de Pep Guardiola fue mejor que el Milan de Berlusconi".

Van Basten también habló del sufrimiento que pasó por las lesiones: "Lo pasé muy mal, vivía con mucho dolor. Los médicos no me ayudaron con los tratamientos y mi tobillo cada vez fue a peor. Pasé mucho tiempo en el sofá, sin poder ni andar, sin ganas de que la gente me viera en ese estado. Me deprimí, fue una época muy oscura".

Hay que recordar que Van Basten tuvo que retirarse con solo 28 años por un problema de tobillo que le retiró del fútbol.