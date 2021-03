Denuncian a Mediapro por la publicidad de las apuestas deportivas

Según informa el diario ‘Voz Populi’, se avecina un nuevo lío en los juzgados con la empresa Mediapro de Jaume Roures de por medio. El medio español informa de la denuncia de la empresa británica Project 11 Ltd por un tema relacionado con la presunta alteración por parte de Mediapro de la publicidad de apuestas deportivas.

Se habla de dos actos de competencia desleal por parte de Mediapro a Project 11 Ltd que tenían un compromiso contractual para la explotación de dichas apuestas. Esas desavenencias se zanjarán ahora en los tribunales tras la denuncia confirmada por parte de la empresa británica. Este caso tiene su origen en el mes de abril de 2017 y por supuesto tiene relación con la explotación de la publicidad digital que gira en torno a nuestra liga, la Liga Santander. Este servicio quería introducir publicidad de apuestas deportivas en las vallas de los estadios de manera virtual.

El acuerdo tiene más personajes en la ecuación ya que Project 11 vendió ese tiempo publicitario a uno de sus clientes, Chigwell Ltd, una sociedad que pertecene a la casa de apuestas 1xBet, afincada en Rusia y que desde 2019 no tiene licencia para operar en Reino Unido por su presunta participación en apuestas ilegales. Pero ¿por qué se inician las hostilidades entre Project 11 y Mediapro? Porque la empresa británica decidió dejar de pagar las cantidades acordadas con Mediapro, en torno a unos 16 millones de euros, al entender que Jaume Roures, que se comprometió a mostrar el contenido publicitario en televisiones de cobertura nacional, lo hizo solo en pequeñas OTTs. Ese cambio de idea provocó que las audiencias cayeran más de un 50%. Esto hizo que Project 11 no cumpliese con Chigwell Ltd en sus previsiones.

Mediapro al no recibir el pago de lo acordado inició un pleito contra la empresa británica que ha respondido denunciando a Roure por dos actos de competencia desleal.