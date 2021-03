El consejo de Míchel a Sergio Ramos: "Seguiría año a año y cobrando un poco menos"

El mítico jugador del Real Madrid y actual entrenador sin equipo, Míchel, cumplió años en el día de ayer y fue entrevistado por Vicente Ortega en el programa T4 de Radio Marca. Muchos temas sobre la mesa, como por ejemplo su futuro, el de Sergio Ramos y la actual pelea por la Liga. Míchel dio su opinión y no se mordió la lengua.

Renovación de Ramos

"Yo creo que el Real Madrid sí le ha valorado. Yo hablo por mí y, por mucho que se gane más dinero en otro sitio, jugar en el Real Madrid no tiene comparación. Si yo fuera Ramos, aunque fuese año a año, estaría diez años más en el club, cobrando un poquito menos. A los niños les vamos a poder llevar a colegios de pago igualmente. Además, cuando esas parejas se rompen, las dos partes se echan mucho de menos. El acuerdo lo tiene Ramos en su mano y es decir que sí. Luego te vas del Real Madrid y no es tan fácil la vida fuera".

Ramos o Cristiano

"Si me das a elegir entre que se quede Ramos y vuelva Cristiano, preferiría que se quedase Ramos".

Lucha por la Liga

"El Atlético de Madrid es justo líder. Una Liga no se gana en un mes. El Barça, con los recursos que tiene, se está manteniendo y el Real Madrid compite siempre". Pese a la igualdad: "El favorito es siempre el que va delante".

Volver a entrenar

"Por haber sido jugador del Real Madrid no tienes muchas posibilidades de entrenar, se tienen que cruzar los caminos y no es tan fácil. Hay quien piensa que se necesita un currículum y mira Zidane el carrerón que ha hecho. He tenido tres ofertas para entrenar en España y otra de fuera, estoy tranquilo porque llegará otra oportunidad".