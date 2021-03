Luis Enrique avisa: "En cada Mundial se quedan fuera selecciones importantes"

Grecia, Georgia y Kosovo. Esos son los tres partidos oficiales de la selección española de cara a lograr un pase para jugar el próximo Mundial de Qatar que se celebrará el año que viene. Luis Enrique no se fía y por eso el seleccionador ha mandado un serio mensaje de advertencia sobre estos partidos, porque España aún no está clasificada y ese pase debe ganárselo en partidos como los que van a jugar estas dos semanas de parón.

Luis Enrique ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Sin confianzas

"Ya he dado algún coletazo estos días a los jugadores. Hay que tener en cuenta de que en cada Mundial hay selecciones de nuestro nivel que se han quedado fuera. Hay que aplicarnos en los deberes desde el primer partido. No he visto a la Selección no tomarse en serio ningún partido desde que yo estoy".

Comparación entre Pedri e Iniesta

"Son dos jugadores diferentes. Entiendo la comparación, pero Pedri tiene que parecerse a Pedri. Ya sabía muchas cosas de Pedri antes de conocerlo y aquí lo que veo es un jugador de alto nivel. Pero hay que dejarlo que siga creciendo y que siga equivocándose y acertando"

Presión tras golear 6-0 a Alemania

"La goleada ya es historia. Hemos analizado ese partido, pero no aporta nada para lo que buscamos en el presente. Me gustaba lo que veía antes de la goleada. Después del último partido parece que hemos aclarado las dudas de algunos. El que piense que por ganar 6-0 a Alemania vamos a ganar a Grecia por goleada, no sabe nada de fútbol. Vamos a intentar no caer en ese error y vamos a intentar superar al equipo en el terreno de juego"

Dudas en la portería para la Eurocopa

"No sé quién va a jugar en el once titular. Puede haber desgracias, queda mucho. En la portería estoy muy contento con los 4 o 5 porteros que han venido"

Sobrecarga de Gerard Moreno

"Está mucho mejor, pero no jugará mañana. No vamos a correr riesgos. Está aquí porque no tiene lesión, pero vamos a ser mucho más prudentes de lo habitual. Sus molestias me saben muy mal por él, tenía muchas ganas de estos partidos".

Sistema elegido

"Tengo pensado lo que vamos a hacer y es una posibilidad el 3-5-2. Estamos abiertos a todo y no tengo intención de darle información a los seleccionadores rivales. Tenemos pocas fechas para trabajar, pero no es excusa, queremos darle una identidad a la Selección. Queremos que los jugadores reconozcan los espacios que tienen que ocupar y que juguemos de manera grupal"

Situación de David De Gea

"Los tres porteros están bien. Pueden jugar los tres. Yo creo que no merece la pena hablar de la prensa con De Gea. Sigo opinando lo mismo. El debate tiene que existir y en España nos gusta todo tipo de críticas. Hay que aceptarlas. Creo que los jugadores en ese rol están muy cómodos y él lo sabe gestionar"

Estreno de Bryan Gil

"Me ha gustado mucho. Desde la primera charla que he tenido con él le he visto muy maduro y muy tranquilo. Futbolísticamente no le voy a descubrir. Mendilibar es uno de los culpables de que tenga estos minutos. Es clave en nuestro estilo futbolístico"