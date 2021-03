Morata: "Cristiano Ronaldo está feliz en la Juventus, pero está acostumbrado a ganar"

Álvaro Morata, delantero de la Juventus, concedió una entrevista a El Larguero de la Cadena SER durante la concentración de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El equipo italiano está pasando una mala época en el Calcio y los rumores sobre la salida de Cristiano Ronaldo son constantes. Morata, pese a ello, ve a Cristiano feliz en Turín.

Problema con el citomegalovirus

"Sí, es una cosa muy normal. La gente habla sin saber. Hay mucha gente que lo tiene, según me ha dicho el doctor. Pasas un día o dos de fiebre, como lo pasó mi hijo, y cuando eres mayor se suele detectar cuando tienes las defensas bajas. No me encontraba bien. Me mareaba en el campo. Llevaba dos o tres partidos que no estaba bien. Pedí ir al hospital, tenía problemas en el dedo, el bazo y el hígado. Entonces tuve que prepararme como si fuera una pretemporada".

Convocatoria con España

"Estoy muy cómodo allí en Italia, me siento como en casa, pero volver es siempre una alegría tremenda. Ahora no puedo ver a mucha gente que quiero pero aquí en la selección también hay un grupo con el que disfruto mucho".

Año difícil de la Juve

"Pequeños detalles nos dejan fuera contra el Oporto. Es culpa de todos. Si meto yo de cabeza la primera que tengo nos vamos a cuartos. Hay que mirar siempre el lado bueno. Hemos ganado una Supercopa, tenemos la final de Copa contra la Atalanta. Hay que tomarse este año como un año de cambios, muchos cambios. Son cosas que son mejorables y ya está".

Cesión por parte del Atlético

"Cuando estás cedido, tu opinión cuenta bastante poco. Estaba feliz en el Atleti y estoy feliz en la Juventus. A final del verano me dirán. Estoy feliz aquí. Es el principio de un proyecto nuevo".

Las opciones del Atlético en Liga

"Quiero que gane la Liga el Atleti por lo que significa para ellos. Hablo mucho con todos. Le pregunté a Koke que cuántos partidos le quedan para ser el 'hombre atlético'. Le deseo lo mejor a Koke, a Saúl, a Marcos, a Jan… Cuando estás ahí dentro te das cuenta de lo que significa, de lo que representan".

Cristiano y su futuro

"Da esa sensación porque está acostumbrado a lo máximo. No es una cosa de la Juve porque si estuviera en otro equipo estaría igual. Yo le veo feliz en la Juventus, pero lo que pasa es que está acostumbrado a ganar y normal que lo esté pasando mal como lo estoy pasando yo, pero él esta contento ahí".