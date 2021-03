Javier Clemente ataca a De la Morena: "Se retira porque no le escucha ni el tato"

Tras 40 años trabajando en la radio, el periodista José Ramón de la Morena anunció la pasada noche que deja la radio y lo hizo durante la emisión de su programa en Onda Cero, El Transistor. Tras su histórico paso por la Cadena SER con El Larguero, De la Morena es considerado por muchos un maestro de la comunicación deportiva, pero para el exseleccionador español Javier Clemente, es todo lo contrario.

Clemente, colaborador habitual en Radio Marca, se ha despachado a gusto contra José Ramón llegando a decir que el verdadero motivo de su retirada es que "no le oye ni el tato". "Dice que se retira porque el programa acaba muy tarde, pero si José Ramón de la Morena no continúa es porque no le oye ni el tato. Es un sinvergüenza, que me cortó el micrófono de manera cobarde", comentó el técnico vasco en Marca.

Clemente fue más allá y llevó al terreno de lo personal su análisis de la salida de De la Morena: "José Ramón es un tío que quería empezar el programa pensando cómo me hacía daño. En su libro reconoció que me hizo daño y ese tipo de daño se hace queriendo, a posta. José Ramón de la Morena mintió sobre mí, dijo que no me llevaba bien con mi familia y la relación es la mejor. Ahora dice que bebo, que soy un borracho... y yo soy abstemio".

Por último el exjugador del Athletic criticó el tipo de periodismo de José Ramón: "Es un periodismo obsoleto, periodismo del miedo de los deportistas a que un tío con una audiencia X te ponga a parir. Por miedo van y le atienden".