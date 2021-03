La ironía de Meunier: "Fui a entrenar a Madrid la semana pasada y volví a hacer una entrada sobre Hazard"

La carrera de Eden Hazard cambió el 26 de noviembre de 2019. Ese día su compatriota y amigo Thomas Meunier le lesionó tras una dura entrada en aquel Real Madrid - PSG (2-2).

Tras aquella lesión de tobillo, nada ha sido igual para Hazard. El belga pasa un auténtico infierno en el que no deja de encadenar problema físico tras problema físico. Son muchos los que consideran que la raíz de todos los trastornos de Eden vienen de aquella entrada de Meunier.

El carrilero belga concedió una entrevista al medio RTBF, donde se refiere a aquel incidente. Tirando de ironía, Meunier lanza balones fuera. ¿Entonces ahora ya no ve los mensajes que dicen que cada lesión de Hazard es culpa de Meunier?, le pregunta el periodista. "Sí, es eso, fui a entrenar con el Madrid la semana pasada y le volví a hacer una entrada a Hazard", respondió.

Meunier ha estado muy señalado durante este año y medio -es tal su hartazgo con el tema que decidió cerrar todas sus redes sociales-.

"Es imposible permanecer insensible. Si sólo me afectara a mí, creo que podría manejarlo sin demasiadas preocupaciones. Pero mis familiares también ven lo que está pasando. Y les afecta. Todo lo que hay a veces en las redes sociales a mí me parece ridículo, pero a ellos los veo perturbados por estos comentarios que leen"

El actual jugador del Borussia Dortmund ha tenido que salir varias veces a la palestra para defender su nombre y se ha disculpado en reiteradas ocasiones de manera pública en varios medios de comunicación.

"Estoy realmente triste. Traté de contactar con él directamente después del partido, pero no pude conseguirlo. Después, vi a dos, tres de sus compañeros de equipo que me dijeron que estaba muy dolorido. Ahora, ¿es serio o no? No lo sé. Cruzo los dedos para que no sea así. Mi objetivo no es lastimar a otros jugadores. Y si hay un futbolista al que no quiero hacer daño, es Eden", aseguraba días después de aquel lance que ha marcado la carrera de Hazard y, de diferente manera, también la suya -siempre será señalado por muchos como el gran culpable de quebrar la carrera de su compatriota y amigo.