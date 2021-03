El Atlético de Madrid también está atento al futuro de Mbappé y Haaland

Sí, el Atlético de Madrid también estará muy atento este verano al futuro de Erling Haaland y Kylian Mbappé. ¿Tiene opciones de fichar a alguno de los dos? Ninguna, pero sí tiene muchas posibilidades de aprovechar la oscuridad que se formará alrededor de estos dos jugadores ya que todos los focos de los equipos más potentes apuntarán a París y Dortmund. La idea es clara: fichar a buenos jugadores con menos cartel que las grandes figuras, pero muy interesantes.

Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Liverpool, PSG, Dortmund, Bayern de Múnich... Todo el mundo está pendiente de Mbappé y Haaland. Unos lo están para fichar y otros para mantener y renovar. El mercado parece estar focalizado en estos dos jugadores, pero hay mucho más en el horizonte. Si no puedes competir contra las grandes fortunas, lo mejor es buscar en el segundo escalafón. Ojo, el Atlético no es un equipo pobre, ni mucho menos, pero lógicamente está todavía muy lejos de los clubes que sí pueden ir a por Mbappé y Haaland. Eso hace que su mercado sea diferente.

El club ya está trabajando en el diseño de la plantilla de la próxima temporada y como es lógico la primera prioridad es mantener a sus mejores jugadores, como por ejemplo Jan Oblak, Marcos Llorente o Luis Suárez. En el caso de los dos primeros, no habrá negociación. Cláusula o nada. 120 millones en ambos casos o nada. Con Luis Suárez la idea es seguir con el delantero charrúa un año más. Si Luis quiere irse puede hacerlo gratis, pero está muy contento en el Metropolitano y salvo sorpresa no pedirá su salida. Otros futbolistas como Koke, Savic, Giménez, Trippier, Lemar, Carrasco o Joao Félix tampoco tienen el cartel de transferibles y ahora mismo los rumores solo sitúan fuera de Madrid a Saúl.

La dirección deportiva quiere mantener la base y fichar pese a las dificultades económicas generadas durante la pandemia que estamos viviendo por la covid-19. Varios nombres han sonado ya como futuribles. Fabián del Nápoles o Gonzalo Villar de la Roma han ocupado titulares relacionados con el Atlético de Madrid y encajan a la perfección en ese modelo de mercado que busca el Atlético. Jugadores con menos cartel, pero de notable calidad. Dani Olmo, otro jugador interesante muy a tener en cuenta.

Eso sí, el Atlético seguirá con su política de vender antes de comprar y para ello tiene que dar salida a jugadores que no estén a su mejor nivel o que directamente no cuenten para Simeone. Vitolo es uno de ellos. Aún le resta un año de contrato, cobra seis millones y no juega. Sacar dinero por él es prioritario. Tampoco se descarta la venta de algún jugador de la plantilla que el Cholo no vea como indispensable en su equipo.