El nuevo golpe de efecto de Florentino Pérez pasa por una revolución total

Tras un verano sin un solo fichaje, un hecho inédito para Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid planea dar un golpe sobre la mesa e iniciar una restructuración profunda en la actual plantilla del primer equipo. Tras realizar un ejercicio de responsabilidad la pasada temporada, cuadrando las cuentas con ventas, cesiones y ningún fichaje, pretenden aprovechar este próximo verano para hacerse con varios futbolistas de talla mundial que, según el club, van a marcar el devenir del fútbol en Europa de los próximos años. Florentino Pérez pretende fichar a David Alaba, Erling Haaland y si puede, porque es el caso más complicado, también a Kylian Mbappé. El pasado 19 de febrero ya confirmamos en Libertad Digital que el Real Madrid tenía en mente un verano diferente con la llegada de al menos de uno de los dos delanteros.

La crisis del Covid-19 no ha desaparecido de repente. El Real Madrid ha sido uno de los clubes más afectados y para abordar estos traspasos, de cifras altísimas, no sirve solamente con haber ahorrado durante el último año. El club considera necesario hacer ya una reestructuración en la plantilla por dos motivos. El primero es deportivo. El motivo que está provocando que el Real Madrid, en los últimos años, no esté entre los clubes que están aspirando a ganar la Champions League. El nivel de la plantilla ha bajado. Consideran necesario hacer cambios, muchos y ya. El segundo motivo es económico. Alaba, Haaland y/o Mbappé son caros y hace falta traspasar a muchos futbolistas que no han cumplido con las expectativas y obtener una cantidad considerable que permita abordar estos traspasos.

Fuentes consultadas por Libertad Digital confirman que "más o menos la mitad de la plantilla está en el mercado. Es estrictamente necesario", comentan. Vamos de atrás hacia adelante. En defensa son transferibles Odriozola, Militao y Marcelo y el futuro es incierto, ahora mismo, para Sergio Ramos, Varane y Nacho. El club tiene la intención de que los tres centrales continúen pero todavía no está garantizada su continuidad. Ramos tiene una oferta de renovación sobre la mesa y todavía, a falta de dos meses para que concluya su contrato, ni si quiera ha contestado. Varane y Nacho tienen una situación similar. Ambos han dudado sobre su continuidad en el Real Madrid en algún momento, pero el club quiere que ambos continúen. Sus contratos finalizan en 2022 y será este verano cuando se llegue a un acuerdo y sino, serán traspasados. Independientemente de lo que dedican Ramos, Varane o Nacho, el club pretende hacerse con los servicios de Alaba. Consideran que es un fichaje esencial. Con 28 años, llegaría gratis desde el Bayern de Munich, siendo un jugador de máximo nivel y que puede jugar de mediocentro, central o lateral izquierdo. Importante porque Militao y Marcelo son transferibles. La opción de que Jesús Vallejo, cedido en el Granada, se quede en el Real Madrid es complicada. Lo normal es que sea transpasado también.

En el centro del campo habrá menos salidas porque hay menos futbolistas. Todos los ojos están puestos en Isco. El malagueño pidió salir en el pasado mercado de invierno y en el club cuentan con que así sucederá este próximo verano. La cuestión es si habrá o no ofertas. Además de Isco, Ceballos, ahora en el Arsenal, podría salir también, pero ya traspasado. Odegaard tendrá una nueva oportunidad mientras que Brahim y Kubo son intransferibles. En la delantera se esperan movimientos importantes por parte del club. Gareth Bale, cedido en el Tottenham, es transferible. Mariano y Jovic, cedido en el Eintrach de Frankfurt, también. Hay una gran decepción con el delantero serbio y no solo en el aspecto deportivo. Consideran que no se ha adaptado al equipo, a la ciudad y que no ha dado el nivel aunque sea joven (23 años) a penas ha estado temporada y Zidane no le ha dado continuidad. Mariano lleva con el cartel de transferible varias temporadas y, de nuevo, estará en su mano el querer irse o no. El futuro en la delantera es Haaland, Mbappé, Benzema, Hazard, Asensio, Vinicius y Rodrygo.

Todos los jugadores transferibles citados anteriormente, deben salir del Real Madrid. Hace falta hacer caja y dejar espacio salarial para que lleguen jugadores que van a cobrar aun menos, como Jorge de Frutos, en el Levante, en lugar de Lucas Vázquez que ha rechazado la oferta de renovación del Real Madrid, para que así, con todo ello, lleguen otros que cobran mucho. David Alaba, cuyo agente todavía no confirma que haya llegado a un acuerdo con el Madrid, llegaría cobrando 11 millones por temporada más objetivos. Haaland y Mabppé van a escuchar cifras desorbitadas este verano. Como hemos contado en exclusiva en Libertad Digital, el Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, lleva trabajando en el fichaje de Mabppé mucho tiempo. Con el padre del jugador, con sus abogados, con el PSG... Es la primera opción. Sin embargo, como ha adelantado El Chiringuito, El Real Madrid no solo quiere a Mbappé y Alaba, como confirmó el club a LD, también querría a Haaland. A los tres.