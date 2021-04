Multa de 2.700 euros a Marcelo por viajar a Valencia y no llevar mascarilla

La Generalidad valenciana ha notificado una propuesta de sanción de 2.700 euros para el jugador del Real Madrid Marcelo Vieira y su familia por incumplir el cierre perimetral decretado en la Comunidad dentro de las restricciones anti-covid y por no llevar la mascarilla en un espacio público.

En concreto, las multas propuestas, que tienen carácter individual, son de 700 euros para Marcelo, su esposa y el hijo mayor —600 por no respetar el cierre perimetral más 100 por no llevar mascarilla— y de 600 para el hijo menor, que no tiene obligación por edad de portar mascarilla, según han explicado a Europa Press fuentes de la administración valenciana. La suma total da el resultado de 2.700 euros.

La Generalidad abrió un expediente informativo —que ha sido instruido por el Servicio de Espectáculos de la Conselleria de Justicia— después de que el futbolista publicara el pasado domingo una fotografía en la playa de la Malvarrosa de Valencia pese al cierre perimetral decretado en la Comunidad.

En su cuenta de Instagram, el jugador madridista colgó la imagen con su familia —todos ellos sin mascarilla— en la playa valenciana con el mensaje 'Domingo de sol'.

El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado es una infracción leve prevista en el artículo 5.5 del decreto ley. Las infracciones leves son sancionadas con importes que van de los 60 a los 600 euros. La sanción por no llevar mascarilla, obligatoria en espacios públicos, está fijada con un importe de 100 euros.