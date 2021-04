Jérémy Mathieu, exjugador francés del Valencia (2009-2014) y del FC Barcelona (2014-2017), ha concedido una entrevista al diario L’Équipe en la que repasó cosas curiosas de su vida deportiva, reconociendo que no quiso fichar por el club azulgrana.

"No quería ir al Barça. Cuando se me acercó (en 2014), era capitán en Valencia, estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba: ‘¿Voy a pulir el banquillo en Barcelona?’ Cuando recibí el contrato que me ofreció, redacté un nuevo contrato, en el que había un salario de un nivel entre el que recibía en ese momento y el que me ofrecía el Barça", comenta. "Le mostré este contrato falso al director deportivo del Valencia, (Francisco) Rufete, diciéndole: ‘Si me das esto, me quedo’. Él respondió: ‘Eso no debería ser un problema’. Llamamos juntos al presidente (Amadeo Salvo), quien se negó. Rufete no podía creerlo. Rompí el papel y les dije: ‘Así que me voy’. Comprendí que no contaban conmigo", relata el francés.

Su etapa en el Barcelona no fue tan plácida como en Valencia y recuerda el gol en propia meta que marcó en un partido contra el Villarreal (2-2), en marzo de 2016. "En un córner no veo que llegue el balón, rebota en mi pecho y se mete en la portería. Después, todos los periodistas españoles me aplastaron como si lo hubiera hecho a propósito", señala sobre ese gol.

Mathieu también dice que Diego Costa, ex del Atlético de Madrid, ha sido su rival más duro: "Te da pequeños golpes de perro para sacarte del partido. Él pisa tus pies, se disculpa y comienza de nuevo inmediatamente después. Puede que lo sepas, te acaba molestando, le respondes y te llevas una tarjeta".

Entre los mejores jugadores con los que ha compartido vestuario cita a Leo Messi, David Silva, Juan Mata y Xavi Hernández. Del exfutbolista de Tarrasa, dice: "Me impresionó con su facilidad técnica en el campo y su sencillez fuera del campo: es un buen tipo".

Jérémy Mathieu, que el año pasado colgó las botas en las filas del Sporting de Portugal, guarda buenos recuerdos de sus inicios, cuando era jugador del Sochaux, donde recibió buenos consejos: "Cuando tenía 16 años, el Milan me quería. Jean Fernandez me convenció de que no fuera, diciendo: ‘Si vas allí estás muerto porque no eres lo suficientemente fuerte mentalmente en este momento’. Tenía razón".