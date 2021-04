Juan Cala niega el insulto racista a Diakhaby: "Esto es un linchamiento público"

Juan Cala ha tomado la palabra para defenderse de las acusaciones de Diakhaby por el presunto insulto racista que el jugador del Cádiz le habría dicho al defensor del Valencia en el partido liguero que enfrentó a ambos equipos. Su defensa ha sido contundente y en la misma ha confirmado que denunciará estos hechos porque es un "linchamiento público".

Niega los hechos

"Le digo al jugador 'déjame en paz' y me desentiendo. Y el jugador me acusa de decirle negro de mierda. Monta en cólera al recibir la amarilla y después vivimos la escena sobre el césped. A partir de ahí yo ya me quedo con cara de asombro y de bochorno con lo que está pasando. Después pasó todo lo demás que ya habéis visto. Nunca he dicho negro de mierda. No se lo he dicho y eso está bastante claro".

Denunciará al Valencia

"Emprenderé acciones legales contra todas las personas que han intentado jugar con mi honor. Mi abogado está recopilando información".

Palabras de Diakhaby en el día de hoy

"Todo lo que dice es falso. Si hay algún jugador del Cádiz que haya dicho que yo iba a ir a pedirle perdón, dejo el fútbol. Esto es un linchamiento mediático".

No soy racista

"No hay racismo en el fútbol español. No tengo problema en sentarme con él y hablar de este tema. Lo que se ha formado es un circo. He convivido con chinos y sudafricanos en muchos equipos. Nunca he tenido problemas con nadie. He estado en Guinea con Kanouté y Benjamín con su fundación. Es un espectáculo lo que está sucediendo. Estoy en estado de shock".

Juicio público

"Nada más terminar el partido le digo al presidente que quiero salir a hablar. Me dice que ya he sido juzgado. A las 8 de la mañana le vuelvo a decir que quiero salir. He salido cuando el Cádiz lo ha dicho".

Hablar con Diakhaby

"Le diría lo que soy como persona. Si él me considera racista, le diría que lidero una plataforma saharaui. Ayer recibí su llamada y eso sí es un apoyo. Mi familia estaba tranquila, pero sufriendo con lo que había pasado".