Un gol del uruguayo Edinson Cavani en el tramo final rubricó la remontada (1-3) del Manchester United ante el Tottenham, que no contó con el galés Gareth Bale hasta los ocho últimos minutos y ya con el marcador en contra. Es la cuarta victoria seguida para el United que se asienta en la segunda plaza, solo superado por el Manchester City. Un refuerzo para el equipo que en cuatro días recibirá al Granada en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa.

Este resultado complica, además, las aspiraciones de entrar en la Champions League del equipo de Jose Mourinho, que cae a la séptima plaza, fuera de los puestos europeos. Cinco puntos le alejan ya del quinto lugar del Chelsea y a seis del cuarto puesto que lo ocupa el sorprendente West Ham.

El Tottenham mantuvo el pulso durante la primera parte. De echo, se marcharon con ventaja a los vestuarios gracias a un tanto del coreano Heung-Min Son a pase del brasileño Lucas Moura. El gol no reflejó la superioridad del equipo 'red', al que el VAR invalidó un tanto poco antes firmado por Cavani. Apretó en la segunda parte el Manchester United, que igualó a la hora de juego con un gol de Fred. No paró el equipo visitante que no se conformó con el empate y encontró al final el premio. En el minuto 80, una acción de Bruno Fernandes fue aprovechada por Cavani para batir a Hugo Lloris.

El delantero uruguayo fue el gran protagonista del partido. Estuvo en casi todas las acciones clave del partido. Fue el autor del gol anulado al Unite por un manotazo de McTominay a Son que el árbitro revisó en el VAR, salvo bajos palos el 2 a 1 a favor del Tottenham e instantes después, anotó ese tanto que puso a los diablos rojos por delante.

Fue después cuando Mourinho recurrió a Bale para jugar los ocho últimos minutos. Sustituyó a Lucas y no tuvo efecto. En el tiempo añadido, el Manchester United sentenció su triunfo con un gol de Mason Greenwood.