Malas noticias para el Real Madrid. Zidane no podrá contar con Lucas Vázquez en lo que resta de temporada, cuando el equipo está peleando por LaLiga y la Champions League. El gallego cayó lesionado ante el Barcelona después de una dura entrada de Sergio Busquets y sufre un esguince de ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Según fuentes del Real Madrid, estará unas ocho semanas de baja por lo que ya no podrá volver a jugar esta temporada.

Es un palo para Zidane porque Lucas estaba siendo un fijo en sus esquemas ante la baja de larga duración de Dani Carvajal. Estaba jugando de lateral derecho o de carrilero ya que al técnico no le convence Odriozola que tuvo que jugar los últimos minutos ante el Barcelona.

El próximo partido del Real Madrid es en la Champions League. La vuelta de cuartos de final ante el Liverpool. Carvajal todavía no entrena con sus compañeros. Si no acaba de recuperarse, el técnico tendrá que improvisar con Odriozola, pese a que no estuvo a buen nivel ante el Barcelona, Fede Valverde que también acabó tocado o Mendy que alguna vez ha jugado en esa posición.

Esta lesión puede significar el adiós de Lucas Vázquez del Real Madrid. El futbolista no ha renovado su contrato que finaliza en junio de 2021. Ha rechazo las propuestas del Real Madrid y si no acaban llegando a un acuerdo, el clásico podría ser su último partido de blanco. Es un futbolista que ha sido clave en los títulos que ha logrado Zidane y es icónica su imagen en Milán besando la pelota antes de lanzar un penalti en la final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.