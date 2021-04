El Granada se despide de la Europa League en cuartos de final tras una nueva derrota en Old Trafford ante el Manchester United (2-0) por idéntico resultado y con un mismo guión de partido que en la ida disputada hace una semana en el Nuevo Los Cármenes. De igual manera que los nazaríes no merecieron caer en tierras andaluzas por dicha distancia, tampoco este jueves en el Teatro de los Sueños, donde se han llevado un injusto castigo.

Los andaluces no tuvieron miedo al escenario, todo un Old Trafford aunque fuese sin público, pero se vieron empequeñecidos cuando Edinson Cavani, a los seis minutos, se sacó una volea de la chistera para establecer el 1-0 y dejar la eliminatoria sin picante. El Granada necesitaba más que un milagro para poder inquietar a los diablos rojos.

El partido se desarrolló con ocasiones para ambos equipos —en las filas visitantes las tuvo principalmente Yangel Herrera, el futbolista venezolano cedido por el Manchester City— y los pupilos de Diego Martínez buscaron el gol de la honra, la opción de no salir con derrota de Old Trafford. Pero no llegó ni tan siquiera en una buena jugada que remató Yangel, el mejor del conjunto visitante, y detuvo David de Gea casi con el tiempo cumplido.

Fue entonces cuando Jesús Vallejo, en propia meta, firmó el 2-0 para el United en una acción que llevaba el nombre de Juan Mata. La derrota deja fuera a un Granada que dice adiós con un global de 4-0 pero con la cabeza bien alta en su primera experiencia en el Viejo Continente.