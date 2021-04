El diputado del PP Javier Merino ha exigido este viernes al PNV y al Gobierno vasco que cambien las "condiciones políticas" que a su juicio han "impuesto" para que Bilbao no sea confirmada como sede de la próxima Eurocopa.

En unas declaraciones hechas en Bilbao, Merino, portavoz de Deportes del PP en el Congreso, ha considerado que el PNV y el Ejecutivo vasco han impuesto, con el "silencio cómplice del Partido Socialista", unas "condiciones políticas para que la Eurocopa no venga, para que no veamos a la selección española en San Mamés".

Merino ha aludido así a las condiciones establecidas por el Gobierno vasco para la celebración de la Eurocopa con público en Bilbao -un 25 % del aforo de San Mamés-, dependiendo de la situación de la pandemia, la evolución de la vacunación y cómo estén los hospitales vascos en ese momento.

Entre esos criterios sanitarios que deben cumplirse está el de contar con una tasa de incidencia acumulada en 14 días inferior a 40 casos por 100.000 habitantes -Bilbao superó este jueves los 500 casos- y que la inmunidad de la población llegara al 60 %, porcentaje muy alejado del alcanzado hasta ahora.

Javier Merino ha señalado que esas condiciones no las cumpliría "ninguna ciudad de España" y ha añadido que "aquí se han impuesto para que no se cumplan". "Son -ha remarcado- unas condiciones políticas para que la Eurocopa no venga, para que no veamos a la selección española en San Mamés".

Ha afirmado que la cuestión no es que Bilbao no cumpla determinadas condiciones exigidas por la UEFA, y por ello pueda no ser sede de la Eurocopa el próximo mes de junio -como han avanzado hoy varios medios-, sino que las condiciones que no se cumplen "son las que ha impuesto Urkullu como excusa para sacar la Eurocopa de Bilbao". "En otros lugares se puede celebrar porque no las han impuesto, porque quieren a la selección en su ciudad", ha añadido.

Ha considerado que aún queda tiempo para modificar esas condiciones, aunque ha puntualizado que para ello se requiere "voluntad política". Merino ha explicado que, ante los "rumores" que llegaban en las últimas semanas a Madrid de que "el PNV quería quitarse de encima la Eurocopa", el PP preguntó por ello al Gobierno pero se encontró con "un silencio cómplice del Partido Socialista con el PNV de no hablar absolutamente nada de la Eurocopa".

El diputado ha avanzado que si el próximo lunes, cuando la UEFA tiene previsto comunicar su decisión final, se confirma que los partidos previstos inicialmente en Bilbao se trasladan a otra ciudad, solicitará la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Merino pedirá al ministro que "explique exactamente qué habían negociado con Urkullu y el PNV para que Bilbao dejara de ser sede".

El portavoz de Deportes del PP en el Congreso ha pedido al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que "ponga todos sus esfuerzos para que la Eurocopa siga en Bilbao". Rubiales ha admitido este viernes mañana que Bilbao "tiene problemas" para albergar partidos de la Eurocopa y ha considerado "que la Cartuja sería un lugar magnífico" aunque la "UEFA debe decidir".

Merino ha hecho estas declaraciones en Bilbao, con el estadio de San Mamés de fondo, junto a la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, quien ha pedido también a Urkullu que "haga todo lo posible para que la Eurocopa se quede en Bilbao" y ha señalado que el lehendakari "no puede seguir priorizando su ideología antes que las necesidades que tiene esta ciudad".