'Fallas' en Valencia: Javi Gracia reconoce que jamás ha hablado con Peter Lim

Javi Gracia nunca ha pecado de ser un entrenador cobarde y menos en su etapa en el Valencia, donde se ha tenido que enfrentar a situaciones demasiado complejas y extrañas. El técnico del Valencia ha sido sincero en rueda de prensa y ha reconocido que jamás ha tenido una conversación con el dueño del club que entrena, el multimillonario Peter Lim

Relación inexistente con Peter Lim

"En ningún momento he hablado con el propietario, ni he hablado, ni he intercambiado ningún mensaje. Me sienta mal que me volváis a preguntar y que desconfiéis de lo que he dicho. Intento decir las cosas con sinceridad. No tengo interés en mentiros. No he hablado nunca con el propietario. Entiendo la pregunta. Podría haber sido, podría haber hablado esta semana. Pero es un tema que me preguntáis mucho sobre eso. Es cierto que con el tiempo vosotros también os acercáis a lo que yo decía desde el principio. Me preguntáis sobre lo que yo digo. Yo no he hablado con él. No le conozco. No he tenido ningún tipo de contacto con él"

Problemas con Maxi Gómez tras su roja

Por esas palabras ha habido sanciones similares. Por unas palabras idénticas, ha habido una sanción idéntica. Se ajusta a la justicia que ha habido. El tratamiento que tenga yo con el jugador y en el vestuario es interno y no quiero comentar nada sobre ello.

Aspecto psicológico

Según va avanzando la temporada va existiendo ese desgaste de la competición. Pero se va a cercando el final y los puntos que hay en juego son cada vez más importantes. El profesional no necesita que nadie le recuerde lo importantes que son los puntos. Todos los jugadores tienen, a parte de este objetivo común que es que el equipo vaya mejor, objetivos individuales como marcar goles, mejorar, ir convocados con sus selecciones y que esos objetivos individuales repercutan en el objetivo común. Cuando se empieza algo, la ilusión es muy grande. Sabemos que para nosotros es una final.