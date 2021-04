Cambio de rumbo en el Bayern: Flick anuncia que quiere dejar Múnich

El fútbol cambia mucho de una temporada a la otra independientemente de lo que se haya podido lograr, como por ejemplo ganar un sextete con el Bayern de Múnich. Eso lo logró el actual entrenador del conjunto bávaro, Hansi Flick, que ha desvelado sus intentenciones de abandonar el Allianz Arena cuando acabe la temporada.

"Le dije al equipo que informé al club durante la semana de que quería rescindir mi contrato al final de la temporada", comentó Flick en los micrófonos de 'Sky' tras lograr el triunfo en la Bundesliga sobre el Wolfsburgo (2-3).

Además, Flick se postula como posible seleccionador germano sustituyendo así a Joachim Low. El propio técnico del Bayern ha dejado caer esta posibilidad aunque de momento no ha querido dar más detalles sobre su nuevo posible trabajo.

"El futuro no está del todo claro. Por supuesto, la Federación es una opción que todo técnico tiene que considerar. Pero ahora tengo que digerirla primero. Las última semanas no fueron fáciles para mí. Fue un proceso para contárselo al club y luego también al equipo. No hay nada más que decir al respecto", relató Flick.

El entrenador tiene aún contrato hasta 2023, pero sus palabras hacen que dicha relación contractual esté condenada a finalizar en 2021