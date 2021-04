Zidane sobre su futuro: "Ni tú ni nadie sabéis lo que pienso"

Zinedine Zidane ha hablado en rueda de prensa en la previa del partido del Real Madrid ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El choque se jugará a las 21:00 horas de este domingo y con mucho bajas, el técnico galo buscará el asalto al liderato que aún ostenta el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

Tener flor

"Y qué voy a cambiar. Tengo flor, sí, y es verdad: de estar en este equipo y entrenar a este gran club. No creo que sea un desastre de entrenador, ni el mejor tampoco, pero me gusta lo que estoy haciendo. Lo importante es meter pasión en todo lo que le gusta. Pero sobre todo mis jugadores, son lo más importante. Me gustaría hablar con vosotros más de fútbol. Pero parece que hay más interés en hablar de otra cosa. Y además, mejor para el fútbol hablar de fútbol, porque sé que a vosotros os gusta también el fútbol"

Futuro en el aire

"No sabes nada. Ni tú ni nadie. No miro al futuro, ni ahora ni cuando decían que hay que quitar a Zidane. No va a cambiar nada, aquí es el día a día. Mañana vamos a jugar un partido y eso es lo que nos interesa aquí. Nada más"

Estado de Hazard

"Tú lo verás en la convocatoria. Él está mucho mejor y lo que quiere es volver con el equipo. Veremos sí está con nosotros"

Desgaste físico y mental

"Es verdad que venimos de diez días muy intensos, con partidos muy exigentes. Anímicamente estamos muy bien. Los jugadores son listos. Tenemos que recuperar y la recuperación se hace en los detalles. Mañana vamos a tener un partido muy exigente físicamente"

Militao

"Jugó las últimas semanas. Él está comprometido. Jugó bien. Claro que todos los jugadores quieren jugar más. Él está preparado. Lo importante es eso"