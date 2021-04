Ceferin: "El que juegue en esa Superliga no volverá a jugar con la selección"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, no se ha mordido la lengua con respecto a la creación de la Superliga: "La clasificación para las competiciones europeas debe ser por méritos y que todos puedan competir contra todos. No puedo menos que mostrar mi rechazo al movimiento hecho. Todos estamos en contra de este movimiento".

Ceferin manda un aviso a navegantes: "Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección. Todas las confederaciones están de acuerdo con eso. El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo".

Además Ceferin deja claro que la nueva Champions se jugará con o sin los equipos que se han suscrito a la Superliga: "Hemos preparado una Champions moderna y atractiva, en la que todos puede participar y ganarla. "Se puede jugar una Champions sin esos clubes. En Europa hay muchos equipos y muy buenos. La Champions se jugará, con o sin ellos".

Por último el presidente de la UEFA asegura que los equipos fundadores de la Superliga serán sancionados: "En cuanto se pueda y después de estudiar la situación habrá que sacar a los equipos de las competiciones. Jamás he visto gente así, empezando por Ed Woodward, me llegó a decir que estaba muy a favor de los cambios. No voy a hablar mucho de Andrea Agnelli. Ha sido el que más me ha defraudado. Nunca he visto una persona que haya mentido tantas veces. El sábado por la tarde me dijo que todo eran rumores. Me dijo te llamo en una hora y apagó el teléfono. La situación actual no la había visto en la vida. La avaricia es tremenda. Todos sabemos quién es quién. Woodward, Agnelii y Pedro López estaban el viernes en la sala en la que se aprobó la reforma".