Guardiola sobre la Superliga: "No es deporte si da igual si pierdes"

Pep Guardiola ha preferido posicionarse de manera neutral en el debate sobre la Superliga pese a que el Manchester City, equipo al que entrena, es uno de los clubes fundadores del nuevo torneo europeo. Lo ha hecho en rueda de prensa.

"No podemos perder el significado que tienen las ligas locales. Hay que potenciarlas, hacerlas más fuertes. Mejorar la Premier. Que sea una Super Premier. Lo mismo que el Championship, la League One... Tenemos que ir a la calidad y no a la cantidad. Quizás menos equipos en cada competición. No puedes matar a las categorías menores de las ligas", comentó Pep.

El técnico español está en una situación complicada y ha optado por un discurso comedido aunque en muchos momentos se le ha notado en contra: "No es deporte si no hay relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado. No es deporte si da igual si pierdes".

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, también se ha pronunciado, pero en su caso ha sido más contundente y más valiente que Pep: "Espero que la Superliga europea nunca suceda. Para mí, la Superliga es la Champions, en la que no juegas siempre contra los mismos equipos. ¿Por qué crearíamos un sistema en el que Liverpool se enfrente a Real Madrid diez años seguidos? ¿Quién quiere eso?".

En España, solo Zidane ha tomado la palabra y el técnico blanco ha optado por no hablar del tema ya que él está centrado en lo que puede hacer dentro y fuera del campo como entrenador: "Te respondo de manera clara. Es un asunto del presidente Florentino Pérez, no mío. Yo estoy aquí para entrenar, nada más".