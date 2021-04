Zidane sobre la Superliga: "Es una cuestión de Florentino Pérez, no mía"

Zinedine Zidane no quiere saber nada más allá de entrenar y ganar la Liga y la Champions con el Real Madrid. De momento no quiere decir nada sobre la Superliga y en la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Cádiz, el técnico galo ha dejado claro que él solo piensa en su trabajo.

Superliga Europea

"Te respondo de manera clara. Es un asunto del presidente Florentino Pérez, no mío. Yo estoy aquí para entrenar, nada más".

Priorizar Champions a Liga

"No estoy de acuerdo. Llevamos ocho meses y ha pasado de todo. Yo estaba en la calle, los jugadores no valían nada... Y eso nunca es así. Lo importante es que hay vida. Estamos compitiendo, que es lo que nos gusta, y vamos a competir todo hasta el último día. Pase lo que pase, vamos a competir hasta el último día. No sé si vamos a ganar, pero le vamos a meter toda la fuerza. Nos anima la competición. Yo hablaba de límite y ahora vosotros, pero siempre podemos llegar a más".

Bajas de Hazard y Kroos

"No va a estar Hazard y no va a estar Toni Kroos. Si no está Hazard es que no está al cien por cien. Lo importante es que, cuando vuelva, esté al cien por cien. La sensación de Eden no es la misma y hay que estar muy atentos. Mañana no va a estar".

Callar bocas ganando

"Los jugadores no valían nada y no es así. Estamos compitiendo. Nos gusta competir y vamos a pelear hasta el final. Lo garantizo. Lo importante es que hay vida. El límite lo vamos a superar".

Vuelven Carvajal y Varane

"Están bien los dos y van a regresar con nosotros. Es una buena noticia".

Hablar con Florentino de la Superliga y Mbappé

"No te voy a dar mi opinión. Igual decís que no me mojo y es verdad, porque lo que a mí me gusta es entrenar. Si lo dice el presidente... [risas]. Yo sólo estoy pensando en el partido del Cádiz, es la verdad".