Koeman: "Estoy de acuerdo con el tuit de Piqué sobre la Superliga"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que "hay tanta movida que es mejor no opinar" sobre la participación del club azulgrana en la Superliga Europea, que en las últimas horas ha visto como ocho de los doce clubes fundadores abandonaban el proyecto. La rueda de prensa ha llegado por motivo del partido de mañana del Barcelona ante el Getafe.

Opinión Superliga

"Hay jugadores que han jugado un número increíble de partidos. Se habla de Superliga, Champions... pero no se hace caso a los jugadores que disputan muchos encuentros. Sólo importan el dinero. Mira los horarios, mañana jugamos a las 22.00 horas. No quiero hablar mucho de este tema. Yo estoy de acuerdo con el tuit de Piqué. Es normal que Gerard Piqué estuviese bastante cansado, después de estar un tiempo fuera necesitas ritmo para estar como antes. Veremos mañana. Seguramente no estará para todo el partido"

Conversaciones con el club

"He hablado con el presidente ayer y me explicó la postura del club. Ha habido tanta movida que lo mejor es no opinar. Nadie sabe lo que puede pasar y hay que esperar. Yo quiero lo mejor para el club. No voy a contestar más. No soy el portavoz, siempre es el presidente. Mi trabajo es preparar al equipo, pero es normal que preguntéis. Hay tanta movida por las reacciones de la gente y hay que esperar a ver cómo queda al final. Queremos lo mejor para este club, pero debe hablar el presidente"

Partido ante el Getafe

"Nos faltan ocho partidos, ocho jornadas y vamos partido a partido. Hemos disfrutado mucho de la Copa, de ganar y cómo lo hemos logrado. Tenemos que concentrarnos en LaLiga y hay que hacer nuestro juego. Hay que ganar el partido"

Presión

"La presión siempre existe en el Barcelona. No depende de la posición en la tabla, hay que ganar, jugar bien, luchar por ganar títulos... estuvimos a una distancia enorme de puntos y hemos recuperado casi todo y ahora es el momento de seguir y demostrar que podemos ganar el campeonato"

La nueva Champions

"El número de partidos que ya jugamos desde hace cuatro años es increíble. La UEFA no escucha a la gente del fútbol sobre este tema, para ellos lo más importante es el dinero y lo mismo pasa en España, donde jugamos muchos partidos y algunos a las diez de la noche"