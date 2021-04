Simeone: "El fútbol pertenece a todos y todos somos hinchas"

Seguramente Diego Pablo Simeone no esperaba hace unos día que su rueda de prensa previa al Atlético-Huesca de mañana giraría en torno a la Superliga Europea. Pero la realidad ha sido esa. Casi todas las preguntas han girado alrededor de este tema y más teniendo en cuenta que el club comunicó oficialmente que abandonaba el torneo tras la salida ayer de los equipos ingleses.

Conversación con Gil Marín

"Nos comentó las dudas que había con la situación y lo que sucedió por la noche con la decisión de salir de la Superliga. Entendemos que es una mirada hacia nuestra gente y sobre todo a la familia atlética"

Opinión personal

"Me conocen hace tiempo. No me gusta la demagogia. Lo que yo pienso lo hablo con la gente que yo tengo que hablar. No me gusta buscar gustar a los que me escuchen. No hay nada que esconder. Fui uno de los primeros en ser consultado tras el partido y dije que confiaba que el club iba a decidir lo mejor para el club y así ha sido. Esto es bueno para todos. El fútbol pertenece a todos. Todos somos hinchas"

Cambios en el fútbol tras esto

"Siempre ante movimientos sísmicos como el de ahora, algo va a cambiar. No tengo ninguna duda, para mejor obviamente. Entiendo que las partes se tendrán que encontrar"

Distracción liguera

"No, no lo creo. El Huesca desde la llegada de Pacheta está haciéndolo muy bien con un estilo muy definido en todos los partidos. Está respondiendo muy bien y siempre con opciones de ganar en todos los partidos. Por lo que transmite su entrenador, van a pelear hasta el final"

Luis Suárez, baja y Joao Félix, duda

"Luis no va a estar este partido. Esperemos que llega a Bilbao. Joao está haciendo un esfuerzo para estar mañana y veremos si puede acompañarnos"