Durísimas acusaciones de José María García a Florentino Pérez y la UEFA

José María García está retirado de los medios de comunicación, pero de vez en cuando aparece para no dejar indiferente a nadie. Su última aparición la ha protagonizado junto al periodista Siro López, con una charla entre ambos por Internet.

García da su visión sobre lo sucedido con la Superliga. Atiza a Florentino Pérez: "Con Florentino no se puede hablar, porque o le das la razón o no se puede. El tipo que más daño le ha hecho al deporte español y al periodismo es Florentino Pérez".

El veterano periodista también lanzó un dardo envenado a la UEFA: "Hace 30 años lo definí como Unión Especuladora Futbol Asociación. Siguen igual, no tienen que dar cuentas a nadie. Son una dictadura".

Sobre la renovación de Sergio Ramos, García dio su punto de vista: "A Florentino no le entiendo nada, y prefiero no entenderle. En el caso de Ramos habría muchas cosas que contar. Ramos, con otros jugadores, se enfrentó con Florentino. Yo no tengo que renovar a Ramos, le enseño la oferta y ya está. Resulta sorprendente que un jugador que cobra lo que cobra no se baje un 10 por ciento".