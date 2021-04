Varane sigue esquivando la renovación y el Real Madrid planifica una nueva defensa

La defensa del Real Madrid podría vivir un cambio drástico el próximo mercado de verano. Tres de los cuatro integrantes que han formado, de manera habitual, la zaga del conjunto blanco, podrían cambiar de club. Estamos hablando de la defensa que ha logrado, entre otros títulos, cuatro Champions League. Marcelo, Sergio Ramos y Raphaël Varane. Y está en el aire también la continuidad de Nacho Fernández. El central francés ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación, en la previa de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea. Hasta en tres ocasiones le han preguntado sobre por qué aún no ha renovado. El defensa ha despejado con tres respuestas evasivas. El futuro de Varane en el club huele, mínimo, a incertidumbre.

El contrato del defensa francés concluye en junio de 2022. Tiene 28 años y está en el Real Madrid desde los 17 años. Son 11 años en el mismo club y desde hace meses, en la dirección deportiva del conjunto blanco se trabaja en una plantilla en la que no está Varane. Es una posibilidad que va creciendo a medida que pasan los meses. Varane no ha renovado su contrato, está dudando porque, según fuentes del conjunto blanco, quiere cambiar de aires y vivir nuevas experiencias. Este verano será clave. Si Varane renueva, algo que desea el Real Madrid, no habrá problema. Si Varane no renueva, se le buscará un traspaso. Sí o sí.

Podrían marcharse los dos centrales que han formado el eje de la defensa más exitosa de la historia del fútbol en la Champions League. Son dos campeones del mundo. Sergio Ramos sigue sin renovar y su contrato finaliza en junio de 2021. Las posturas siguen alejadas y las últimas declaraciones de Florentino Pérez, en un contexto si bien es cierto de negociación y de mostrarse fuerte, no mejoran el panorama de cara a un acuerdo. A pesar de que el presidente desvelara que Sergio no ha querido bajarse el sueldo, esRadio y Libertad Digital han podido confirmar que el capitán del Real Madrid sigue queriendo renovar y continuar en el conjunto blanco. Pese a su voluntad, es bastante probable que se marche.

¿Un futuro sin Ramos y Varane? Si es así, crecen las opciones de que continúe Nacho Fernández (31 años) y cuyo contrato también termina en junio de 2022. Misma situación que Varane. Tiene un verano clave. Renovar o marcharse. Pase lo que pase con los tres centrales, llegará David Alaba al Real Madrid. El acuerdo con el futbolista está cerrado. 28 años y según califican desde el club, "fichaje estratégico". Puede jugar de central, como está haciendo en el Bayern de Munich, de mediocentro donde Casemiro no tiene sustituto actualmente y de lateral izquierdo, donde podría irse Marcelo.

Si se marchan Ramos y Varane, no solo llegaría David Alaba. El Real Madrid piensa en otro fichaje más y ahí aparecen dos nombres propios: Koundé y Pau Torres. El defensa del Sevilla tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros mientras que el jugador del Villareal, de 65 millones. Dependiendo del traspaso de Varane, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar una de las dos cláusulas. Es más, saben que es bastante probable que ambos clubes, Villareal y Sevilla, no quieran negociar un traspaso.