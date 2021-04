Pastore sobre el jeque del PSG: "Era de locos, me consultaba qué fichajes iban a hacer"

Pastore con el PSG. | Archivo

Javier Pastore, actual jugador de la Roma, fue el primer fichaje estrella del multimillonario PSG allá por 2011. Llegó por 42 millones de euros del Palermo al PSG y rápidamente se convirtió en el líder del proyecto. Después de él llegaron multitud de fichajes como Ibrahimovic, Mbappé o Neymar. El centrocampista argentina ha repasado en una entrevista para el diario AS cómo fue su paso por el club que preside Nasser Al-Khelaïfi.

Primer fichaje del nuevo PSG

"Fue algo muy lindo. Yo tenía 21 años, fue el fichaje más caro en Francia en la historia en ese momento, era un club con aspiraciones enormes, pero no era el PSG que es hoy o que fue después. Fue una experiencia muy linda porque crecí yo como persona a medida que crecía el club y se están viendo los frutos, jugar una final el año pasado, estar de nuevo en semifinales, es algo muy positivo, yo lo disfruté mucho, estaba en una edad de pleno crecimiento".

Relación con Nasser Al-Khelaïfi

"Sí, por supuesto. Yo fui como el primero en llegar, llegamos muchos, pero se hablaba mucho de mí por el precio que habían pagado. Gente del Jeque, el presidente Nasser o el dueño me preguntaba por los jugadores que iban a llamar, si me parecía bien o no, tuve mucha relación con ellos, yo siempre lo viví muy natural, pero era algo muy loco, estaba hablando con el Rey de Qatar, con el dueño de un país, pero él era muy joven, era como un amigo, te hablaba de manera natural, no lo veías de otra manera. Sigo hablando con ellos y fue un placer, ellos me agradecen siempre y yo les agradezco a ellos, para mí fue una decisión muy buena".

Fichar a Messi

"A Messi lo querían siempre, je, todos los años. Pero siempre supieron que Messi es una carta muy difícil y que era difícil sacarlo, pero siempre lo quisieron. De risa me tiraban que lo convenciera, igual que con Di María, les decía lo lindo que era vivir en París, lo bien que estaba el equipo, al final terminó llegando Ángel".