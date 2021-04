Eden Hazard ha vuelto a los terrenos de juego tras varias semanas, de nuevo, KO por lesión. El jugador belga ha podido disputar minutos ante Betis y Chelsea en los dos últimos encuentros, pero sigue lejos del rendimiento que se esperaba de él cuando llegó a Madrid en verano de 2019. Por esa razón le llueven las críticas.

La última crítica la ha hecho un ex del Chelsea, Damien Duff, que jugó en Londres entre 2003 y 2006 ganando dos Premier League bajo el mandato de José Mourinho. Duff, como viene siendo habitual cuando se habla de Hazard, no se ha mordido la lengua para calificar al belga.

"Hazard nunca ha sido un gran profesional y nunca ha tenido el empuje de Messi y Cristiano Ronaldo. Si lo hiciera probablemente lo citara junto a esos dos jugadores. Pagan por ti 160 millones de euros, como un galáctico, y apareces en el Real Madrid con sobrepeso, gordo, llámalo como quieras", sentenció Duff.

Damien fue contundente y cuando intentó excusar su crítica o por lo menos dar alguna oportunidad a Hazard, el ex del Chelsea repitió dureza en su siguiente comentario: "No me gusta apuntar a un jugador, pero... ha tenido 11 lesiones y para volver de 11 lesiones sin apenas haber jugado en dos años, necesitas ser un profesional de primer nivel".