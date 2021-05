Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al F.C Barcelona ante el Valencia pese a que el técnico holandés no podrá estar en el banquillo por la expulsión que vio ante el Granada. Preguntado por esto, explicó que "me parece exagerada, si por decir 'vaya personaje' me caen dos partidos, por insultar de verdad te caerán veinte.

Sobre la última derrota ante el Granada, que impidió que el Barcelona se pusiera líder en LaLiga tras seis meses, Koeman aseguró que "como entrenador, siempre eres responsable. Por elegir el equipo, por hacer cambios durante el partido. Soy el responsable y nada más. Es una oportunidad grande que hemos fallado, pero creo que si ganamos los cinco partidos seremos campeones. Hay que reconocer que es un campeonato fuerte, hay muy buenos equipos. Hasta cuatro equipos están luchando para ganar LaLiga, sólo hay tres puntos de diferencia. Hay que estar bien en todos los partidos. Si no estás bien, si no estás metido, si faltan cosas, se paga caro. Es lo bonito de esta temporada. No hay ningún equipo superior a los demás, son momentos de partidos en los que hay opciones para ganar. Es bonito", concluyó

De cara al encuentro ante el Valencia, Koeman afirmó que "tenemos mucha posesión de balón, pero tenemos que mejorar cosas. Desde que jugamos con tres centrales, nos han generado menos peligros, pero no podemos encajar dos goles como el otro día contra el Granada. Sobre eso hemos hablado. Hemos hablado, hay que estar más concentrados, hay que cerrar más espacio entre los cinco cuando defendemos. Es verdad que hay que mejorar"

"El partido es crucial para nosotros, pero creo que lo mismo existe para el Atlético de Madrid esta tarde, para el Madrid esta noche y depende de los resultados para el Sevilla el lunes. Para nosotros después de una derrota lo importante es ganar", dijo. "Necesitas gente en tu equipo que guarde esto, que tenga la tranquilidad, y que muestre ayuda a los jóvenes. Hay cuatro o cinco jugadores sobre el campo que es su primer año y la primera oportunidad de ganar algo grande con este club", recordó.

Sin decirlo explícitamente, pero Koeman dejó entrever que el Real Madrid no ganará los cinco encuentros que restan porque afirmó que "si ganamos los cinco partidos, vamos a ser campeones" y el Barcelona no depende de sí mismo ya que el Real Madrid está por delante de los azulgrana.