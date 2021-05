El padre de Guardiola se quita la careta: "No me gustaría que mi hijo entrenara a la Selección Española"

Agencias

Valentí Guardiola, padre de Pep Guardiola, fue protagonista en las charlas del programa ‘Super Deportivo Radio’, en la ciudad argentina de Santa Fe. El progenitor de Pep asegura que su sueño es ver a su hijo de vuelta en el Barcelona:

"No soy nadie para decir lo que tiene que hacer porque Pep está por cumplir 50 años. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Me encantaría que volviera al Barcelona".

Lo que no le gustaría al padre de Pep es que su hijo dirigiera a la Selección Española: "No me gustaría que entrenara a la Selección". Curioso, ya que Pep cuando era jugador jamás iba encantado a las convocatorias una defender unos colores que no considera suyos.

Valentí Guardiola se deshace en elogios hacia Lionel Messi: "No hay ningún club en el mundo que no lo quisiera tener en su plantilla. Yo he visto a Messi jugar con 12 ó 13 años y quedé maravillado. Ya era un fuera de serie con esos años. Hay pocos jugadores como Messi. Yo creo que a Pep no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City".

Sobre si le gustaría ver a Messi en el City dirigido por su hijo: "Mi hijo es un poco justito de palabras conmigo, pero Pep a Messi siempre lo ha tenido lo mas arriba, pero hoy Messi esta en el Barcelona y 'Josep', que lleva en el corazón al Barça, nunca quisiera hacerle daño al club llevándole al jugador".

Sobre sus gustos futboleros, Valentí antepone el interés por el bien de su hijo que los colores de su corazón: "Soy del Barcelona de toda la vida y quiero que gane siempre, aunque siempre quiero que gane el equipo en el que está Josep. Primero, mi hijo, pero también disfruto cuando el Barcelona gana. Estoy muy satisfecho por las decisiones que pueda tomar Josep: de volver a entrenar al Barca, de colgar las botas o lo que sea. Con la edad que tiene ya no debo enseñarle nada. Tampoco debo decir: 'Me gustaría que continuará...'. Todo lo que haga me pondrá contento".